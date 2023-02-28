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    影片曝光！ 俄軍車隊被烏軍發現遭砲擊殲滅

    烏軍第53獨立機械化旅以無人機發現俄軍，將俄軍車隊以砲擊殲滅。（圖擷自推特）

    烏軍第53獨立機械化旅以無人機發現俄軍，將俄軍車隊以砲擊殲滅。（圖擷自推特）

    2023/02/28 14:18

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，在戰爭期間烏克蘭武裝部隊以無人機配合砲擊重挫俄軍，推特流傳一段烏軍第53獨立機械化旅以無人機發現俄軍，將俄軍車隊以砲擊殲滅的影片。

    推特帳號「@slavaukrainewin」PO出一段影片，影片一開始有支俄軍車隊正在道路上行駛，接著烏軍的砲擊襲來，原本俄軍車輛變成燃燒或冒煙的廢鐵，「@slavaukrainewin」在推文中表示「烏軍第53獨立機械化旅及時發現並粉碎了敵人的裝備與人力縱隊。」

    俄軍除了在烏東區域展開激烈的攻勢外，在黑海一帶也有新動向。烏克蘭南方作戰司令部指出，目前共有12艘俄軍艦艇在黑海，包括2艘搭載「口徑」巡弋飛彈的潛艦，以及3艘大型登陸艦。

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