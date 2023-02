影片曝光！ 俄軍車隊被烏軍發現遭砲擊殲滅

2023/02/28 14:18

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,在戰爭期間烏克蘭武裝部隊以無人機配合砲擊重挫俄軍,推特流傳一段烏軍第53獨立機械化旅以無人機發現俄軍,將俄軍車隊以砲擊殲滅的影片。

推特帳號「@slavaukrainewin」PO出一段影片,影片一開始有支俄軍車隊正在道路上行駛,接著烏軍的砲擊襲來,原本俄軍車輛變成燃燒或冒煙的廢鐵,「@slavaukrainewin」在推文中表示「烏軍第53獨立機械化旅及時發現並粉碎了敵人的裝備與人力縱隊。」

俄軍除了在烏東區域展開激烈的攻勢外,在黑海一帶也有新動向。烏克蘭南方作戰司令部指出,目前共有12艘俄軍艦艇在黑海,包括2艘搭載「口徑」巡弋飛彈的潛艦,以及3艘大型登陸艦。

In time, they saw and crushed the column of equipment and manpower of the enemy.



53 separate mechanized brigade named after Prince Volodymyr Monomakh#UkraineWillWin pic.twitter.com/Cufn8ERpdt