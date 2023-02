白俄基地突爆炸！ 傳俄羅斯英雄上校陣亡

2023/02/28 12:16

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,戰爭期間許多俄軍的高階將領戰死沙場,有消息指出俄羅斯英雄科爾帕科夫(Nikolai Kolpakov)上校在白俄羅斯境內的俄軍馬丘利奇(Machulishchy)空軍基地遇襲身亡。

推特帳號「@PStyle0ne1」在推特PO文科爾帕科夫的照片,「@PStyle0ne1」在推文中表示「白俄羅斯境內的馬丘利奇的攻擊事件可能導致了俄羅斯聯邦英雄科爾帕科夫上校的死亡,此外還可能有7人已經死亡,據消息來源,這次是2架無人機襲擊馬丘利奇機場。」

俄羅斯侵略烏克蘭戰場已持續超過1年,烏克蘭總理什梅加爾(Denys Shmygal)受訪時表示,烏克蘭在未來100年內不會與俄羅斯和解或合作。「俄羅斯首先要改變,成為一個民主化、非軍事化和無核化的國家。」他還宣稱,可透過制裁、拒絕與俄合作、沒收俄資產和向烏提供軍事援助的方式讓俄羅斯「解除武裝」。

BREAKING‼️

The attack in Belarus at Machulichi airfield may have caused the death of the Hero of the Russian Federation, Colonel Nikolai Kolpakov.

In addition 7 other people may have died

Confirmation pending



The attack was caused by 2 drones reportedly.#Belarus #Russia pic.twitter.com/EUbmbpaUOz