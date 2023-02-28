烏無人機直闖莫斯科！距克里姆林宮僅90公里

UJ-22是烏克蘭製造的最大無人機之一，被定位為一個多用途平台。（取自Ukrjet 官網）

2023/02/28 22:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯莫斯科州的官員表示，一架無人機2月28日在莫斯科東南部約110公里處被攔截打下，有可能是烏克蘭用來攻擊俄國石油設施的武器。烏克蘭軍聞媒體《國防快車》（Defence Express）報導，該無人機自主飛行距離可達1600公里，而飛機墜落地點離克里姆林宮僅90公里。

推特流傳的消息說，無人機墜落在莫斯科東南方城市柯洛姆納（Kolomna）的古巴斯托沃村（Gubastovo），目標可能是旁邊的俄國天然氣公司（Gazprom）設施，據報導，該村距離克里姆林宮僅90公里，距離烏克蘭邊境460公里。

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網路上已經出現了這架無人機的照片，初步判斷是烏克蘭UkrJet公司製造的「UJ-22」無人機，這款無人機在2021年的「武器與安全」展覽上首次亮相。

UJ-22是烏克蘭製造的最大無人機之一，它被定位為一個多用途平台，能夠全天候運行並攜帶各種有效載荷，例如偵察和監視設備等。

起飛重量86公斤的UJ-22無人機配備二行程汽油引擎，長度330公分，翼展460公分。最高時速180公里，巡航時速120公里，飛行時間超過8小時，其自主飛行距離可達1600公里。

在莫斯科東南方墜毀的無人機，距克里姆林宮僅90公里。（取自推特）

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