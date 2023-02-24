美國警告中非國家查德 俄瓦格納集團在當地密謀造反

查德過渡政府總統馬哈馬特（左）本月初訪問法國，會見法國總統馬克宏（右）。（歐新社）

2023/02/24 21:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》23日引述美國、非洲和歐洲官員獨家披露，美國政府已向非洲中部國家、打擊恐怖組織的盟友查德分享情報，指俄羅斯傭兵組織瓦格納集團正與查德反叛勢力密謀破壞過渡政府穩定，甚至打算殺害總統馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby）。

領土廣袤且蘊藏豐富原油的前法屬殖民地查德，一直與法美兩國密切合作打擊「伊斯蘭國」（IS）和「開打」（al Qaeda）組織分支，數十年來與西方國家保持經濟、軍事和政治同盟關係，而俄國正在瓦格納集團領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）幫助下，公開向查德與西方的關係發起挑戰。不僅如此，查德以北、以南、以東分別接壤利比亞、中非共和國及蘇丹，這3國早已被瓦格納集團勢力滲透。

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美國一名資深官員透露，普里格津正積極計畫破壞查德過渡政府的穩定，並向查德叛軍提供物資和行動支援，助其執行陰謀，包括剷除總統馬哈馬特，進而奪取政府控制權。一名非洲官員指出，查德官方「非常嚴正看待此威脅」，研判這是迫在眉睫的危險。現任及前任歐洲安全官員另證實，美國已與查德官員分享有關普里格津支持的其他陰謀，且可信度很高，但報導並未進一步說明。

馬哈馬特是在父親、前總統德比（Idriss Deby Itno）與叛軍作戰身亡後，於2021年4月接任過渡政府總統，但此後國內抗爭不斷，對馬哈馬特違反憲法記載的總統繼承順序，以及延續其家族對查德超過30年的統治表達反對，其中有些抗爭還將矛頭指向法國總統馬克宏，砲轟他優先考量鞏固法國在當地的影響力，而非人權和民主。不過，查德過渡政府去年10月宣布全國大選再延後2年，以及對示威者展開死亡鎮壓時，法國也曾提出抗議。

據了解，聯合國針對中非共和國的制裁小組去年就曾指出，查德叛軍團體厄迪米（Timan Erdimi）要求時任中非共和國總統的特別顧問，說服俄國人前往查德「驅逐馬哈馬特和法國」。不過，美、非官員指出，美國的最新情報並非以此為依據，而是得知瓦格納集團和查德叛軍的最新計畫。美方官員說，只要把德比之死和查德現況擺在一起，就能清楚看出瓦格納想要破壞查德過渡政府穩定的企圖。

美國財政部上個月以瓦格納集團在烏克蘭犯下的不法行為，將其列為跨國犯罪組織。美方還指控瓦格納集團在中非共和國、馬利犯下大規模處決、強姦、刑求等罪名，與人權組織和當地民眾的指證相符。

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