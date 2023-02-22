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    等回家的只有遺體！ 影片揭大批俄軍棺材齊集機場準備「返鄉」

    俄烏戰事22日進入第364天，烏方估計俄軍陣亡人數累計已達14萬5060人。圖為哈爾科夫一具疑似俄軍的屍體被白雪覆蓋。（美聯社）

    俄烏戰事22日進入第364天，烏方估計俄軍陣亡人數累計已達14萬5060人。圖為哈爾科夫一具疑似俄軍的屍體被白雪覆蓋。（美聯社）

    2023/02/22 20:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕總部設於捷克布拉格的自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）22日報導，根據已曝光的影片，逾百具裝有陣亡俄羅斯軍人屍體的棺材，近日被集中運往新西伯利亞托爾馬切沃機場庫房，準備送這些往生者返鄉。

    報導中說，根據目擊者提供的影片，100多個木箱堆放在機場一間單獨的庫房裡，絕大多數都附有死亡證明，但只有其中一份清晰可見，上面寫著的死者姓名是39歲的尤馬舍夫（Sergei Yumashev），他是俄國「瓦格納私人軍事公司」（PMC Wagner）招募的僱傭兵，其遺體應被送回他出生和長大故鄉、哈卡斯阿爾泰地區的阿爾沙諾沃村。

    新西伯利亞托爾馬切沃機場（Novosibirsk Tolmachevo Airport），是位於俄羅斯新西伯利亞州首府新西伯利亞市中心以西17公里處的一座民用機場，（Novosibirsk Tolmachevo Airport）。

    報導稱，俄國自媒體《Siberia.Realii》根據棺木上的姓名，查出了這些陣亡俄軍中，有不少人都是「瓦格納」僱傭兵。

    托爾馬切沃當地政府則否認機場的一處建築出現在鏡頭中，並聲稱相關影片是虛假訊息，指影片中出現的場所不屬於托爾馬切沃機場。

    俄烏戰事22日進入第364天，根據烏克蘭統計，截至當地時間22日上午9時，俄軍陣亡人數又增加620人，累計已達14萬5060人。

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