鬧翻？傳普廷憂傭兵頭子勢力坐大政變 擬將瓦格納撤出烏克蘭

近日有消息傳普廷擔心瓦格納頭子普里格津勢力坐大，威脅到自己的政權，決定縮減瓦格納集團的行動範圍。（美聯社、路透；本報合成）

2023/02/14 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發至今已近一年，俄羅斯正規軍屢遭挫敗，反觀俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）在烏東取得部分戰果，阻撓烏克蘭武裝部隊反攻腳步，並有越來越多親俄勢力支持。近日西方有消息指稱，眼看瓦格納集團的鋒芒蓋過正規軍，俄總統普廷開始擔心瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）藉此坐大發動政變，決定縮減瓦格納的行動範圍，引發外界熱議。

綜合外媒報導，俄國餐飲業寡頭普里格津過去因與普廷關係密切，有「普廷御廚」之稱。其一手創辦的傭兵組織瓦格納在俄國入侵烏國初期投入戰事，雖然私人軍事集團在俄國是非法的，但幫助俄方侵略行動對克里姆林宮而言符合「國家利益」，故允許普里格津在灰色地帶運作其傭兵組織。

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不少人認為，瓦格納這種非正規軍為俄國提供一個可以在面臨戰爭罪指控時推卸責任的機會，意即讓瓦格納成為代罪羔羊；不過也有分析人士直言，若只要符合所謂「國家利益」，國家就願意容忍這類極端、不負責任的暴力組織或行為，這存在本身最後很有可能會對政權帶來威脅。

而普里格津近期也表現出不願意當代罪羔羊的角色，在瓦格納於烏東阻撓烏軍反攻腳步之際，普里格津數度公開批評俄國高官和將領，被視為與普廷立場產生分歧。近日有消息指稱，普廷對此相當不滿，同時擔心普里格津勢力越來越大，可能會藉機推翻自己，將之視為潛在政敵，決定陸續撤回在前線的瓦格納人員，縮減瓦格納戰力。

瓦格納去年夏末開始在俄羅斯監獄招募重罪犯上前線，換取減少刑期，這樣「砲灰戰術」確實讓瓦格納取得一定的戰果，並贏得越來越多的親俄勢力支持。但瓦格納本月9日突然宣布已停止在全俄監獄徵召人犯前往烏國作戰的行動，被認為可能是俄國政府正試圖「夾住普里格津的翅膀」。

近日有消息傳普廷擔心瓦格納頭子普里格津勢力坐大，威脅到自己的政權，決定縮減瓦格納集團的行動範圍。（美聯社）

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