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    烏俄戰爭週年》芬蘭將交3豹式戰車給烏克蘭 瑞典也考慮提供

    芬蘭今天宣布將交付3輛豹2式戰車給烏克蘭，瑞典也對提供豹式主力戰車援烏態度開放。圖為德國的豹2戰車。（美聯社資料照）

    芬蘭今天宣布將交付3輛豹2式戰車給烏克蘭，瑞典也對提供豹式主力戰車援烏態度開放。圖為德國的豹2戰車。（美聯社資料照）

    2023/02/24 00:37

    〔中央社〕在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭滿週年前夕，又有西方國家承諾提供基輔重型武器，芬蘭今天宣布將交付3輛豹2式戰車給烏克蘭，瑞典也對提供豹式主力戰車援烏態度開放。

    法新社報導，芬蘭國防部長薩沃拉（Mikko Savola）在聲明中說：「我們將運送更多防衛物資，並跟夥伴國一起參與豹式戰車合作計畫。」

    這項援助方案也會包含「使用和維修的相關訓練」。

    薩沃拉在稍後的記者會中詳述是交付豹2式（Leopard 2）戰車的改版，設計用於除雷和清除其他爆裂物。

    他告訴記者：「沒有砲管，有機槍，這些是專門用於除雷。」

    芬蘭約有200輛豹2戰車，其中僅6輛改成用於除雷。

    德國總理蕭茲（Olaf Scholz）17日呼籲擁有可用主戰坦克的盟邦應該交付援助烏克蘭後，西班牙昨天承諾提供6輛豹式戰車。

    原先拒不授權盟邦向烏克蘭交付德製豹式戰車的德國，今年1月終於放行，同意提供烏克蘭14輛豹2主力戰車，目標是跟盟邦一起集結豹2戰車，迅速為烏克蘭建立2個戰車營。

    同時，瑞典國防部長強生（Pal Jonson）告訴瑞典通訊社（TT News Agency），斯德哥爾摩當局對於運交豹式主力戰車給烏克蘭一事持開放態度，並準備提出另一項援助方案挺烏抗俄。

    路透社報導，自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，瑞典已經對基輔當局提供一系列軍事和民用援助方案。

    強生表示，新一波援助中的裝甲步兵作戰車輛，將是瑞典在地面作戰裝備方面對烏克蘭的主要協助。

    關於供應豹式戰車給烏克蘭一事，強生則說：「我們對此事持開放態度，正與德國就此密切溝通。」

    芬蘭國防部長薩沃拉（Mikko Savola，左起）、瑞典國防部長強生（Pal Jonson）、挪威國防部長葛蘭（Bjorn Arild Gram）今天在瑞典弗倫（Flen）的Harpsund莊園聯袂召開跨國安全會議。（美聯社）

    芬蘭國防部長薩沃拉（Mikko Savola，左起）、瑞典國防部長強生（Pal Jonson）、挪威國防部長葛蘭（Bjorn Arild Gram）今天在瑞典弗倫（Flen）的Harpsund莊園聯袂召開跨國安全會議。（美聯社）

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