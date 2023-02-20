從西方獲得足夠彈藥和坦克 烏軍收復失土關鍵

德國「豹-2A6」主戰車。（取自德國KMW公司官網）

2023/02/20 10:37

〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿一年，戰況陷入膠著，烏克蘭能否獲得足夠的彈藥撐到西方坦克部署前線，成了烏軍扭轉戰局與收復失土的關鍵。

首先是彈藥短缺的問題。這場二戰結束以來歐洲規模最大的戰爭彈藥消耗速度驚人，據北約估計，烏克蘭每天發射5000到6000枚砲彈，俄軍更多達2萬枚，導致西方軍火業補給吃力，生產速度根本跟不上。

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彈藥庫存量是國防機密，北約目標是至少能應付30天的戰爭，只不過多數國家沒有達標。據英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）研究，英軍的庫存只夠打一個星期的戰爭，許多國家甚至只能打一天，僅美國和去年申請加入北約的芬蘭有足夠庫存可打長期戰爭。

歐洲承平日久，自覺沒有受到直接威脅，砲彈產量逐年下滑，才會陷入現今補給不足的窘境；反觀俄國不僅擁有蘇聯時代留下的大量庫存，軍火工業還加班生產，以量取勝讓烏軍難以招架。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）之前在國防部長會議上說，烏克蘭消耗彈藥的速度是生產線的好幾倍，讓盟國軍火工業吃緊，直指這場戰爭已經成了「後勤補給的競賽」。

西方各國顯然已經體認彈藥生產的重要性。德國自從運交獵豹（Gepard）防空砲車給烏克蘭以來，就一直遇到瑞士以中立國為由拒絕出口彈藥的難題，最近乾脆直接委託德國軍火商「萊茵金屬公司」（Rheinmetall）生產30萬枚砲彈，協助烏軍對抗無人機。

歐洲聯盟（EU）甚至考慮複製近年購買COVID-19疫苗的經驗，向軍火業聯合採購彈藥。上週愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）在慕尼黑安全會議上說，俄羅斯一天發射的砲彈相當於全歐洲一個月的產量，何況俄國軍火業採3班制日夜趕工，「沒有彈藥烏克蘭不可能獲勝」。

戰爭開打一年來，面對俄軍的人海戰術和砲彈如雨的攻勢，烏克蘭軍隊展現高昂鬥志，以靈活的戰術和網路科技抵抗入侵，不少軍事專家直言，身經百戰的烏軍軍力在歐洲已是數一數二。

然而，烏軍主要使用蘇聯和俄國製的坦克，部署火力和機動性更勝一籌的西方坦克到前線，才可能突破敵軍防線、收復失地。

今年年初，英國已率先宣布將提供挑戰者2型（Challenger 2）坦克給烏克蘭，美國也同意援烏M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克，法國也考慮跟進軍援雷克勒（Leclerc）坦克。不過，軍事專家公認，德國的豹式（Leopard）坦克數量多，補給和維修相對容易，性能又強大，才是最適合烏克蘭戰場的主力戰車。

豹式坦克是歐洲最受歡迎的坦克，北約盟國一共擁有近2000輛豹2式（Leopard 2）。德國擔心戰爭升級，猶豫不決半年多，終於在1月同意交付14輛最先進的豹2式坦克援烏，還另外向軍火商求援，打算援助烏克蘭上百輛曾在1960至1980年代服役的豹1式（Leopard 1）坦克。

德國目標是為烏克蘭建立2個坦克營，一共需要62輛豹2式坦克。總理蕭茲（Olaf Scholz）承諾，願在訓練、補給、後勤給予協助，督促有能力交付坦克給烏克蘭的國家加入德國的行列。「唯有繼續軍援烏克蘭，戰爭才能及早結束」。

德軍最高將領聯邦國防軍總監左恩（Eberhard Zorn）透露，烏克蘭軍人正在德國受訓，學習操作這款先進坦克，最快下個月可上戰場。

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