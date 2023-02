造反？俄軍將軍肖像 被瓦格納傭兵拿來打靶

2023/02/19 16:49

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,瓦格納傭兵集團與俄軍產生矛盾的消息近期傳出,俄羅斯總統縮減瓦格納行動範圍的決定引發熱議,推特流出一段瓦格納

傭兵以俄羅斯將軍吉拉西莫夫(Artur Gerasimov)與拉平(Alexander Lapin)的照片練習打靶的影片。

推特帳號「@NOELreports」PO出一段影片,影片中有2名戴著面罩的瓦格納傭兵站在鏡頭前,其中1名傭兵以機槍趴在地上對著遠處的目標射擊,接著2人走進確認成績時,可以看到吉拉西莫夫與拉平的照片被當成標靶,「@NOELreports」在推文中表示「瓦格納傭兵正在射擊吉拉西莫夫與拉平的照片,這顯示瓦格納傭兵集團與俄羅斯的緊張關係正在升溫。」

俄國傭兵集團「瓦格納」領導人普里格津(Yevgeny Prigozhin)近期公開批判俄軍的作戰失敗,他在10日受訪時直言,完全拿下頓內茨克和盧甘斯克地區需要1年半到2年的時間,而有消息指出俄羅斯總統普廷對普里格津近日的言論不滿,擔心普里格津勢力越來越大,可能會藉機推翻自己,將之視為潛在政敵,決定陸續撤回在前線的瓦格納人員,縮減瓦格納戰力。

Wagner PMC mercenaries are shooting at portraits of Russian generals Lapin and Gerasimov.



The tensions between the Russian Federation and PMC Wagner are heating up ???? pic.twitter.com/kH9A0b5eeY