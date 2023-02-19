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    造反？俄軍將軍肖像 被瓦格納傭兵拿來打靶

    俄羅斯將軍吉拉西莫夫（Artur Gerasimov）與拉平（Alexander Lapin）的照片被瓦格納傭兵拿來練習打靶。（圖擷自推特）

    俄羅斯將軍吉拉西莫夫（Artur Gerasimov）與拉平（Alexander Lapin）的照片被瓦格納傭兵拿來練習打靶。（圖擷自推特）

    2023/02/19 16:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，瓦格納傭兵集團與俄軍產生矛盾的消息近期傳出，俄羅斯總統縮減瓦格納行動範圍的決定引發熱議，推特流出一段瓦格納

    傭兵以俄羅斯將軍吉拉西莫夫（Artur Gerasimov）與拉平（Alexander Lapin）的照片練習打靶的影片。

    推特帳號「@NOELreports」PO出一段影片，影片中有2名戴著面罩的瓦格納傭兵站在鏡頭前，其中1名傭兵以機槍趴在地上對著遠處的目標射擊，接著2人走進確認成績時，可以看到吉拉西莫夫與拉平的照片被當成標靶，「@NOELreports」在推文中表示「瓦格納傭兵正在射擊吉拉西莫夫與拉平的照片，這顯示瓦格納傭兵集團與俄羅斯的緊張關係正在升溫。」

    俄國傭兵集團「瓦格納」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）近期公開批判俄軍的作戰失敗，他在10日受訪時直言，完全拿下頓內茨克和盧甘斯克地區需要1年半到2年的時間，而有消息指出俄羅斯總統普廷對普里格津近日的言論不滿，擔心普里格津勢力越來越大，可能會藉機推翻自己，將之視為潛在政敵，決定陸續撤回在前線的瓦格納人員，縮減瓦格納戰力。

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