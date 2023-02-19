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    精彩一擊！ 俄軍BMP-1裝甲車遭烏軍近距離伏擊摧毀

    俄軍BMP-1裝甲車被烏軍近距離伏擊摧毀。（圖擷自推特）

    俄軍BMP-1裝甲車被烏軍近距離伏擊摧毀。（圖擷自推特）

    2023/02/19 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在進行中，俄羅斯軍隊在戰爭期間派出許多裝甲車、戰車車輛到前線，但大多成為烏克蘭武裝部隊的戰果之一，推特流傳一段俄軍BMP-1裝甲車被烏軍近距離伏擊摧毀的影片。

    推特帳號「@bayraktar_1love」PO出一段影片，影片中1輛俄軍BMP-1裝甲車正在沿著路邊的軌跡移動，突然被路旁埋伏的烏軍以反裝甲火箭射擊，俄軍BMP-1裝甲車當場爆炸起火，「@bayraktar_1love」在推文中表示「烏克蘭陸軍第10山地突擊旅第8營的士兵近距離伏擊俄軍BMP-1裝甲車。」

    俄烏戰爭即將屆滿1年，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在17日例行記者會上指出，瓦格納傭兵集團自開戰以來至少有3萬人戰死在烏克蘭，其中有一半的人士在去年12月中後死亡，當時正在俄烏雙方在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）展開激戰。

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