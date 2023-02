精彩一擊！ 俄軍BMP-1裝甲車遭烏軍近距離伏擊摧毀

2023/02/19 15:59

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在進行中,俄羅斯軍隊在戰爭期間派出許多裝甲車、戰車車輛到前線,但大多成為烏克蘭武裝部隊的戰果之一,推特流傳一段俄軍BMP-1裝甲車被烏軍近距離伏擊摧毀的影片。

推特帳號「@bayraktar_1love」PO出一段影片,影片中1輛俄軍BMP-1裝甲車正在沿著路邊的軌跡移動,突然被路旁埋伏的烏軍以反裝甲火箭射擊,俄軍BMP-1裝甲車當場爆炸起火,「@bayraktar_1love」在推文中表示「烏克蘭陸軍第10山地突擊旅第8營的士兵近距離伏擊俄軍BMP-1裝甲車。」

俄烏戰爭即將屆滿1年,白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)在17日例行記者會上指出,瓦格納傭兵集團自開戰以來至少有3萬人戰死在烏克蘭,其中有一半的人士在去年12月中後死亡,當時正在俄烏雙方在烏東城市巴赫姆特(Bakhmut)展開激戰。

Destruction of a Russian BMP-1 at close range by the 8th battalion of the 10th brigade of the Armed Forces of Ukrainehttps://t.co/3E5qwZXxau pic.twitter.com/G5jomSFjvC