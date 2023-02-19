賀錦麗控俄犯下「危害人類罪」 俄大使反擊：美國助長戰爭

俄國駐美大使安東諾夫表示，美國才是助長戰爭的罪魁禍首。（法新社）

2023/02/19 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭、發動「特別軍事行動」24日將期滿一年，戰爭造成嚴重死傷，逾百萬人離鄉背井，並重創全球經濟。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）昨（18日）稱俄國政府犯下「危害人類罪」；俄國駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）則反擊，直指美國才是助長戰爭的罪魁禍首。

根據《路透》報導，美國副總統賀錦麗表示，俄羅斯在侵烏戰爭期間，犯下嚴重的「危害人類罪」。對此，俄國駐美大使安東諾夫今天（19日）立刻發出聲明回擊，認為該言論是妖魔化俄羅斯「前所未有的嘗試」，安東諾夫說：「華盛頓發表此類言論，目的是替美國助長烏克蘭危機的行為辯護，這點無庸置疑」。

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美國政府稱，承擔美國對外援助任務的美國國際開發署（United States Agency for International Development），記錄了自入侵以來、超過3萬起俄軍犯下的戰爭罪事實；烏克蘭官員近日則表示，正在調查俄軍16日對巴赫姆特（Bakhmut）市的無差別砲擊案，認為事件構成戰爭罪條件。

「危害人類罪」泛指基於政治、種族或宗教理由，對平民進行謀殺、滅絕、奴役等迫害行為。聯合國烏克蘭問題獨立調查委員會（Independent International Commission of Inquiry on Ukraine）早前指出，已認定俄軍犯下戰爭罪的多個事實，但是否進一步構成「危害人類罪」，則尚未取得結論。

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