無人機視角直擊！ 俄軍士兵遭烏軍精準砲擊死傷慘重

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,戰爭期間烏克蘭武裝部隊以無人機配合砲擊,精準打擊俄軍目標,推特流傳一段烏軍第30機步旅在烏東巴赫穆特(Bakhmut)前線以砲兵配合無人機,炸死許多俄軍士兵的影片。

推特帳號「@slavaukrainewin」PO出一段影片,影片中有許多俄羅斯士兵藏匿在巴赫穆特的某處森林中,無人機定位目標後,開始對著俄軍藏匿的森林發動砲擊,最終這些俄羅斯士兵大部分都戰死在森林中,「@slavaukrainewin」在推文中表示「烏軍第30機步旅在巴赫穆特殲滅許多獸人。」

年度國際安全事務論壇「慕尼黑安全會議(MSC)」17日起在德國召開,烏克蘭總統澤倫斯基在開幕儀式上發表演說,以聖經故事「大衛與歌利亞」之戰,比喻烏克蘭對抗俄羅斯侵略,力促盟邦要確保「沒有我國勝利以外的其他選項」,「這不僅攸關烏克蘭,歌利亞必須輸,除此之外,沒有其他選項」。

