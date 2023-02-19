無人機視角直擊！ 俄軍士兵遭烏軍精準砲擊死傷慘重

俄軍士兵遭烏軍精準砲擊，死傷慘重。（圖擷自推特）

2023/02/19 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，戰爭期間烏克蘭武裝部隊以無人機配合砲擊，精準打擊俄軍目標，推特流傳一段烏軍第30機步旅在烏東巴赫穆特（Bakhmut）前線以砲兵配合無人機，炸死許多俄軍士兵的影片。

推特帳號「@slavaukrainewin」PO出一段影片，影片中有許多俄羅斯士兵藏匿在巴赫穆特的某處森林中，無人機定位目標後，開始對著俄軍藏匿的森林發動砲擊，最終這些俄羅斯士兵大部分都戰死在森林中，「@slavaukrainewin」在推文中表示「烏軍第30機步旅在巴赫穆特殲滅許多獸人。」

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年度國際安全事務論壇「慕尼黑安全會議（MSC）」17日起在德國召開，烏克蘭總統澤倫斯基在開幕儀式上發表演說，以聖經故事「大衛與歌利亞」之戰，比喻烏克蘭對抗俄羅斯侵略，力促盟邦要確保「沒有我國勝利以外的其他選項」，「這不僅攸關烏克蘭，歌利亞必須輸，除此之外，沒有其他選項」。

Soldiers of the 30th OMBr destroy the orcs near Bakhmut so many dead orcs. pic.twitter.com/wkSANXXqIN — Getty ???????? （@slavaukrainewin） February 18, 2023

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