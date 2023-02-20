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    王毅會烏克蘭外長 稱中國不願看到烏國危機長期化

    中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議。（美聯社）

    中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議。（美聯社）

    2023/02/20 00:33

    〔中央社〕中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日會見烏克蘭外長庫列巴時說，中方堅持勸和促談，不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化，願和國際社會一道避免形勢進一步惡化，持之以恆爭取和平。

    中國外交部官網今晚公布兩人在慕尼黑安全會議期間會見的對話內容。根據這一內容，庫列巴（Dmytro Kuleba）向王毅表示，烏方重視中方關於政治解決烏克蘭危機的立場，期待中方繼續發揮「建設性作用」。

    根據這一內容，王毅說，中國和烏克蘭是「戰略伙伴」，兩國人民有著長久友好交往。中方再次感謝烏方在緊急狀況下協助中方順利開展撤僑行動，讚賞烏方「始終堅持一個中國原則」。希望兩國關係繼續穩定發展。

    王毅，中方在烏克蘭問題上「始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談」。不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化，願與國際社會一道，避免形勢進一步惡化，持之以恆地爭取和平。

    根據中方公布內容，庫列巴向王毅表示，1年來烏中「一直保持著溝通」。沒有任何國家比烏克蘭更希望盡快實現和平。烏方「重視中國的國際地位和重要影響，重視中方關於政治解決危機的立場，期待中方繼續發揮建設性作用」。

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