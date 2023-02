在慕尼黑被要求保證台灣「這件事」 王毅當時這麼說

2023/02/19 20:23

〔即時新聞/綜合報導〕近年與台灣相關的議題受到國際關切,尤其是台海熱戰爆發危機。一名外媒記者透露,德國「慕尼黑安全會議」(Munich Security Conference)17日至19日舉行,主席伊申格爾(Wolfgang Ischinger)18日當面要求中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅保證台海局勢軍事升級「並未迫在眉睫」,被王毅拒絕,還搬出中共對台灣政策的片面說詞老調重彈。

18日,王毅在慕尼黑安全會議發表題為「建設一個更加安全的世界」的主旨談話,全長約11分鐘。王毅開頭便官腔官調表示:「人類與新冠病毒長達三年的抗爭,揭示了一個樸素的真理,那就是習近平主席多次強調的,我們都是地球村成員,同屬一個命運共同體。人類社會絕不能重走陣營對立、分裂對抗的老路,絕不能陷入零和博弈、戰爭衝突的陷阱。」

王毅接著說:「建設一個更加安全的世界,是各國人民的強烈願望,是世界各國的共同責任,更是時代前進發展的正確方向。為了世界更安全,我們都要堅持尊重各國主權和領土完整,都要堅持通過對話協商和平解決爭端,都要回歸聯合國憲章宗旨和原則,都要重視發展的關鍵作用。」

他聲稱:「建設一個更加安全的世界,是中國矢志不渝的追求。中國堅持走和平發展道路,是從歷史、現實和未來的深刻思考中作出的戰略抉擇。中國將堅定地團結更多國家一道走和平發展道路。中國的力量每增長一分,世界的和平就多一分希望﹔各國共同致力於和平發展,人類的未來就能充滿光明。」

此外,王毅也就烏俄戰爭、美中關係和台灣問題回答了提問。其中在台灣問題,王毅老調重彈稱:「台灣是台灣是中國領土的一部份,台灣從來就不是一個國家,將來也不會成為一個國家。」

美媒《華盛頓郵報》記者羅金(Josh Rogin)同日透過推特指出,慕尼黑安全會議主席伊申格爾在會上要求王毅向與會者保證,圍繞台灣的軍事升級並沒有像外界揣測的那樣「迫在眉睫」,讓外界放心,但王毅當場拒絕,還反過來重申中共對台灣擁有主權。

眼看王毅一方面就烏俄戰爭宣稱中方力促和平對話,一方面又拒絕保證台海和平,西方因此對北京提出諸多質疑與批評。

針對王毅的發言,我國陸委會今天(19日)表達嚴正抗議,駁斥中共對台言論嚴重悖離事實,強調台海現狀與事實是「兩岸互不隸屬」,絕非中方矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」,此一企圖誤導各國的對台政治主張也從未被國際社會所認同。中華民國是主權國家,台灣從不是中華人民共和國的一部分,未來更不會是。

