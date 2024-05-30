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救援直升機「外送烤全羊」片瘋傳 中國紅十字會澄清反被酸爆！

中國網上瘋傳疑似中國紅十字會直升機「外送烤全羊」的影片，引發輿論譁然。（圖翻攝自微博）

中國網上瘋傳疑似中國紅十字會直升機「外送烤全羊」的影片，引發輿論譁然。（圖翻攝自微博）

2024/05/30 23:33

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國網上近日瘋傳一段疑似中國紅十字會直升機「外送烤全羊」的影片，引發輿論譁然，不少中網友質疑紅十字會高層濫用資源。而中國紅十字會事後發出聲明闢謠，反倒加劇網友批評力道。

綜合中媒報導，近日包括微博在內等中國社群平台上瘋傳一段影片，一群人在野外聚餐，突然遠處飛來一架機身印有紅十字會標誌的直升機，一名男子衝過去從機組人員手中接過一盤烤全羊，直升機隨後飛離。

影片曝光後隨即引發熱議，不少人批評，本來過去就不乏爭議黑歷史的中國紅十字會「再度翻車」，讓應該投入救援、救災的直升機變成私人聚會玩樂所用，質疑紅十字會高層濫用資源。

隨著批評聲浪漸大，中國紅十字會總會29日發布聲明說，「各位網友，我們已經關注到『紅十字會飛機送烤全羊』的影片。根據眾多網友提供的線索，已確認影片中的直升機是博主『牙哥』自己購買的私人飛機，送烤全羊用的是自己購買的油。」

「這位牙哥曾經駕駛自己的直升機參與紅十字救援演練，所以機身上張貼了紅十字標誌。但是執行非紅十字任務時，不應該繼續張貼紅十字標誌。我們已向他普及了有關知識。」

聲明曝光後反倒讓加深質疑，中國網友紛紛吐槽，「給大家翻譯翻譯：請大家繼續踴躍捐款，別受此事件影響」、「紅十字大家都懂」、「信信信，我們都信」、「你們說是什麼就是什麼吧」、「這解釋蒼白無力的」、「紅十字會的話能信，屎都能吃」、「大家心知肚明的」。

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