中國紅十字會募款20天才募到8千 中網友斥：還想騙啊

中國南方發生嚴重水災，截至7月3日已影響26省區市1938萬人次受災，而中國紅十字會早在6月初就開始向大眾募款振災，然而60萬人民幣（約250萬新台幣）的目標「20天才2000多元（約8323新台幣）」。示意圖。（路透）

2020-07-07 00:09:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方發生嚴重水災，截至7月3日已影響26省區市1938萬人次受災，造成121人死亡失蹤、87.5萬人次緊急轉移安置，1.7萬間房屋倒塌，直接經濟損失416.4億元；而中國紅十字會早在6月初就開始向大眾募款振災，然而60萬人民幣（約250萬新台幣）的目標「20天才2000多元（約8323新台幣）」，對此中國網友在微博批評「中國人的善心都被你們這些所謂慈善機構消耗殆盡了」、「國家那麼有錢，非洲幾百億美金都援助了，老百姓那麼好騙麼？」。

針對這次賑災募款成效不彰的狀況，中國雜誌《慈善家》還為此特發表一篇題為「救援『前所未有』地艱難，社會關注度不高」的文章，表示在中國南方發生水災後，包括「中國紅十字基金會、中國扶貧基金會、壹基金」在內的多家公益組織和民間志願者團隊第一時間啟動了救災響應機制，展開救援行動。

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而中國紅十字基金會也在6月12日網上發起公開募捐，把目標訂在60萬人民幣（約250萬新台幣），依照過去經驗，60萬人民幣這個數字很輕易就能達標，不然至少也能過半，結果「20天才2000多元（約8323新台幣）」，連過半也沒有；文中最後把募不滿的狀況歸咎是「武漢肺炎疫情讓大環境經濟差」、「社會關注度不高」等等。

不過其實是因為過去中國紅十字會爆出許多爭議，像是帳目不清、中飽私囊的醜聞，其中令人難忘的是「郭美美炫富事件」，近期更發生疑似扣住武漢肺炎的防疫物資轉賣謀利而引起眾怒；這篇搞不清楚狀況的文章一出來，馬上被中國網友截圖嘲笑，痛斥「武漢紅十字那堆爛攤子還沒收拾呢，又騙人們捐」、「沒有公信力的機構為什麼要捐款？」、「給紅十字會還不如我把錢扔天上，等著大風吹到災區比較快」、「如果還有點臉都早申請解散了」。

由於過去中國紅十字會爆出許多爭議，像是帳目不清、中飽私囊的醜聞，近期更發生疑似扣住武漢肺炎的防疫物資轉賣引起眾怒。（圖擷取自微博）

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