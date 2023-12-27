歌手韓紅傳遭中共轄下組織趕出甘肅災區 被要求交出2.6億善款

近日網上瘋傳中國知名歌手韓紅的慈善基金會，組織救援隊赴甘肅地震災區救援，遭中國紅十字會驅趕。（圖：寰亞唱片）

2023/12/27 00:11

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅省18日深夜發生芮式規模6.2的極淺層地震，造成上百人罹難、數千人受傷的悲劇，在災後重建工作持續之際，傳出中國知名歌手韓紅的慈善基金會所組織的救援隊，被中國政府管轄的中國紅十字會點名撤離災區，還要求將收到的善款轉匯至中國紅十字會的帳戶，引發熱議。

儘管甘肅強震釀慘劇引發國際關注，但有鑑於過去時常發生中共貪污賑災善款、物資的醜聞，此次地震災情傳出，各界捐贈並不踴躍，連中國不少自家網友都直言不要透過中國官方的管道捐款，大多數有心幫助災民的人也都是親自到災區發放物資，不少中國藝人創建的慈善團體也都赴災區現場協助救援和災後重建，過去一向在災難發生時積極參與救助工作的歌手韓紅也是其中之一。

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本月24日、25日，X平台（前身推特）瘋傳一則訊息，指韓紅愛心慈善基金會繞開中國官方管道、中國紅十字會直接向甘肅災區捐獻並組織救援隊，後續卻在救災現場被中國紅十字會要求撤離災區，中國紅十字會甘肅分會黨委書記更點名批評韓紅，還要求基金會將這段期間收到的6000多萬（約新台幣2.6億）善款轉交至中國紅十字會帳戶，沒多久後韓紅基金會被迫關閉網路籌措管道。

雖然此消息至今未獲中國紅十字會或中共官方回應，但不少中國自媒體皆爭相轉發，引發大批中網友砲轟。據悉，中國紅十字會與國際紅十字會（ICRC）並不一樣，實際上是中共的副部級組織，由於其收受善款的帳目一向不對外公開，過去也有貪污黑歷史，讓此事掀起外界關注與熱議。

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