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中國自願器捐造假？ 研究：與數學公式數據99.7％吻合

醫學期刊今（14）日刊登的一篇論文指出，中國自願捐贈器官數據「系統性造假」。手術示意圖，與本新聞無關。（法新社）

醫學期刊今（14）日刊登的一篇論文指出，中國自願捐贈器官數據「系統性造假」。手術示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2019-11-14 23:52:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國聲稱已全面停止使用死囚作為器官移植來源，但醫學期刊今14日刊登的一篇論文指出，中國自願捐贈器官數據「系統性造假」。

《法新社》報導，在同行評審期刊《BMC Medical Ethics》上發表的一項研究中，3名學者檢查的了中國官方國家級和省級的器官自願捐贈數據，並根據「數學模型」（mathematical model）確認這些數字很可能是「人為的」。

中國自10年開始統計官自願捐贈數量，以幫助證明當局已停止把死囚作為器官移植來源，現在只移植自願捐贈者的器官。官方統計顯示，中國自願捐獻器官人數，2010年有34人，到2018年已增至6316人。

但是，論文作者之一、澳洲國立大學（The Australian National University）的羅伯森（ Matthew Robertson）表示，他與其他學者研究了2010年至2016年的官方數據，發現「有許多跡象表明這些數字是捏造的」。

學者們發現了一個「許多高中生都熟悉的」數學公式，該公式不僅符合該年度捐贈者的數字，而且幾乎可以準確推測出2017年的捐贈情況。

羅伯森說，中國官方公布的數據與二次方程式得出數字，兩者高達99.7%吻合，有可能是「巧合」，但「極其難以相信」。這個結果更可能表明數據是依據公式得出的。

分析還揭示，中國政府控制的紅十字會提供的統計數據有異常，包括每個捐贈者移植的器官數約為20個，這在醫學上是不可能的事情。

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