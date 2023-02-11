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    俄無人自殺小艇襲擊？ 敖德薩大橋爆炸畫面曝光

    近日傳出俄羅斯疑似使用自殺式小艇（紅圈者）執行任務，炸毀南部城市敖德薩一座跨海大橋。（本報合成，圖擷取自推特）

    近日傳出俄羅斯疑似使用自殺式小艇（紅圈者）執行任務，炸毀南部城市敖德薩一座跨海大橋。（本報合成，圖擷取自推特）

    2023/02/11 20:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，近日有消息傳出，俄羅斯除了使用伊朗製自殺式無人機攻擊烏克蘭，也疑似出動自殺式小艇執行任務，炸毀烏克蘭南部城市敖德薩（Odesa）一座跨海大橋。

    美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）10日報導，社群媒體上流傳一段影片，內容顯示一艘疑似屬於俄羅斯的無人小艇襲擊烏克蘭城市敖德薩以南一座橋梁。影片可見一艘小船經過橋下後發生大爆炸，但橋梁受損情況不得而知。

    有俄羅斯媒體指，這艘自殺式小艇是從黑海出動；而在襲擊後，大橋已被炸毀，而且這座橋是唯一一個直接通過烏克蘭領土通往敖德薩西部的鐵路橋。另一條路線則需通過摩爾多瓦。

    「戰區」則認為，若這次襲擊真的是由俄羅斯自殺式小艇執行，代表俄軍有了新的攻擊烏克蘭手段，自殺式小艇也可用在黑海其他地區，例如敖德薩沿海或奧恰基夫地區（Ochakiv）。

    自殺式小艇甚至有可能直接駛入第聶伯河（Dnipro River），攻擊烏克蘭赫爾松地區及其他周圍陣地，以及南布格河（Boh River）沿岸目標，甚至可能包括尼古拉耶夫地區（Mykolaiv）。

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