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    受俄羅斯侵略所害 摩爾多瓦政府宣布總辭

    摩爾多瓦政府宣布總辭。圖為前總理加夫里利策。（美聯社）

    摩爾多瓦政府宣布總辭。圖為前總理加夫里利策。（美聯社）

    2023/02/11 12:32

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭對全球局勢影響甚鉅，除了讓芬蘭和瑞典決定加入北大西洋公約組織（NATO）外，還造成摩爾多瓦政府在經濟、政治局勢雙重壓力下解散。

    《衛報》報導，由總理加夫里利策（Natalia Gavrilita）領導的摩爾多瓦親西方政府，在掌權18個月後宣布辭職、解散。她在當地時間週五表示，宣布請辭的時間點已到，沒有人能期望她帶領的政府能夠解決因俄羅斯侵略產生的諸多危機。

    總統桑杜（Maia Sandu）接受加夫里利策的請辭，並為她在這段嚴峻時刻做出的巨大犧牲和努力表達感激。桑杜所選擇的繼任者為立場親歐的國安顧問里西安（Dorin Recean），預料會順利通過。

    就在加夫里利策宣布辭職前，才傳出俄羅斯『口徑』（Kalibr）巡弋飛彈越過烏克蘭與摩爾多瓦邊界，該國隨即傳召俄羅斯大使表達抗議。此外，烏克蘭總統澤倫斯基週四透露，烏國截獲俄羅斯情報單位要「摧毀」摩爾多瓦的計畫，這項說法獲得摩爾多瓦情報機構證實。

    摩爾多瓦是前蘇聯國，人口約250萬，目前國內遭逢通貨膨脹、烏克蘭難民大量湧入及能源危機等問題所苦。

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