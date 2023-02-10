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    俄軍烏東奪城失利 傳單次攻擊就慘毀30輛裝甲車

    被焚毀的俄軍裝甲車。（法新社檔案照）

    被焚毀的俄軍裝甲車。（法新社檔案照）

    2023/02/10 22:01

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯軍隊對烏克蘭東部巴赫姆特（Bakhmut）、布格列達爾（Vuhledar）久攻不下，還傳出可能損失慘重。英國國防部10日的烏俄戰爭戰情簡報指出，俄軍光是在布格列達爾的一場失敗的攻擊中，可能就損失了30輛裝甲車。

    《路透》10日報導，英國國防部在這份最新戰情簡報中指出，「俄軍部隊可能在一次失敗的攻擊行動後，一口氣拋棄了至少30輛大多完好的裝甲車逃走」。

    布格列達爾位於烏東頓內茨克州，是烏軍控制的陣地，位居東部、南部前線交會戰略位置，遭到俄軍的持續血腥攻擊。

    除了英國國防部，也有軍事部落客談到俄軍在布格列達爾的損失，和據稱是被棄置當地戰場的幾輛裝甲車、戰車照片。常高分貝批評俄軍在烏克蘭行動將領的「莫斯科呼叫（Moscow Calling）」9日發文說，「31輛俄羅斯太平洋艦隊第155獨立近衛海軍陸戰旅的31輛裝甲車，在對布格列達爾的一次攻擊中被摧毀」，這批部隊在沒有大砲火力掩護下就被送上戰場。

    俄國「瓦格納」傭兵集團的半官方Telegram頻道「灰色地帶」也發文說，「布格列達爾周邊正在上演災難，而且一次又一次上演」，並將此歸咎於部隊指揮系統的「危機」。

    《路透》無法證實前述部落格的這些照片和英國國防部說法。俄國國防部尚未評論此事，但之前曾說在布格列達爾和巴赫姆特的軍事行動，進展得不錯。

    烏克蘭軍隊7日在布格列達爾附近的前線陣地，對俄軍發射迫擊砲。（路透）

    烏克蘭軍隊7日在布格列達爾附近的前線陣地，對俄軍發射迫擊砲。（路透）

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