美駐港澳總領事：香港「軟鎮壓」趨頻繁 港人傾向自我審查

美國駐港澳總領事梅儒瑞表示，港府對香港社會的「軟鎮壓」愈趨頻繁。（彭博）

2024/05/10 18:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國駐香港及澳門總領事梅儒瑞（Gregory May）9日表示，「港區國安法」和香港「基本法」第23條相關法令，侵害香港自由和自治之餘，社會中存在的「軟鎮壓」更加速壓縮港人的自由空間。此外，如果香港想繼續保持主要經濟中心的國際地位，就應確保維護網路自由。

梅儒瑞在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場座談會上指出，國際社會在關切「港區國安法」和「基本法」23條如何損害港人基本權利和自由之際，也應注意港人的自我審查和當局進行「軟鎮壓」的行為，正侵吞香港社會的活力、法治和開放性。

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他表示，所謂軟鎮壓是指港府愈來愈常在法律體系之外施壓，限制港人曾經享有的自由，包括合法註冊的團體募資時承壓，餐廳和飯店突然藉口不開放，或著名政治漫畫家毫無理由地無法發表作品等。

CSIS日前發布報告指稱，雖然香港的司法、政治、公民社會及投資環境遭嚴重侵蝕，但美國對香港實體和官員進行制裁等懲罰性措施，以及取消香港特殊待遇等放棄性決策，恐會適得其反。華府應在香港僅存的空間進行策略性接觸，以延長香港作為中國境內特別行政區的獨特性。

曾任教於香港大學的丹佛大學法學教授羅培（Kelley Loper）同意道，香港法官當前處境艱難，若能在政治敏感度低，但又涉及人權的領域支持法官和律師，就能帶來正面改變。她說，過去一年半，終審法院在2起LGBT權益問題上反駁政府的裁決，這就是巨大勝利。

前「端傳媒」總編輯張潔平也說，美國不應放棄香港，至少目前媒體「紅線」還很模糊，有操作空間，且一般人還能註冊新頻道或發表新刊物，尤其過去4年，還是有許多專注於調查報導、法律新聞、平民社會的小型媒體興起，仍有很大空間發展專業新聞。

曾任《華爾街日報》駐港編輯的道威爾（Andrew Dowell）則認爲，外媒目前在港工作的困難點，在於缺乏「合理的官員論述或公眾討論空間」，過去媒體能訪問官員，測試他們的想法和評論，但這種可行性已消失，公眾話語也缺乏細微差別，變得非常雷同。

梅儒瑞進一步提到，開放的網路是香港相對於中國的主要優勢，但港府已踏上試圖審查網路某些內容的滑坡，「這將在哪裡結束？」他表示，港府應提供更強有力、更明確的保證，即網路將保持自由和開放。他也說，華府最擔心的是香港警方對美國批評者的「跨國鎮壓」，但只要美方看到港府做出改變，美方也願意努力與香港建立更好的關係。

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