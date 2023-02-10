挑釁？ 俄羅斯襲烏飛彈傳穿越摩爾多瓦、北約盟國領空

俄羅斯「口徑（Kalibr）」巡弋飛彈發射畫面。（美聯檔案照、歐新社；本報合成）

2023/02/10 20:16

首次上稿 19:26

更新時間 20:16（增加羅馬尼亞說法）

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭軍方10日表示，俄羅斯當天上午發射數枚巡弋飛彈，越過摩爾多瓦和北大西洋公約（NATO）成員國羅馬尼亞，進入烏克蘭。摩爾多瓦政府證實此事，已經召見俄國大使抗議；羅馬尼亞否認，表示俄國在黑海船艦發射的疑似巡弋飛彈並未進入該國領空。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）10日上午在社群媒體發文披露此事，「上午10點18分（台灣時間同日下午4時18分），兩枚俄羅斯『口徑』（Kalibr）巡弋飛彈越過烏克蘭與摩爾多瓦邊界。在大約10點33分，另外3枚飛彈越過羅馬尼亞領空，之後進入烏克蘭空域。」

摩爾多瓦政府表示，確實有一枚俄國飛彈當天上午飛越該國領空，軍方追蹤掌握這枚飛彈的飛行過程，但是未提到飛彈是否飛越羅馬尼亞上空。

羅馬尼亞發聲明 否認俄彈越過領空

羅馬尼亞一開始表示「不證實」此事，之後發布聲明，否認俄國飛彈越過領空，聲明說，軍方偵測到一具從黑海俄羅斯船艦發射、「最有可能是巡弋飛彈」的空中目標物，但是其路徑「均未穿越羅馬尼亞空域」，距離領空最近處是在該國邊境東北方約35公里，兩架在空中執行北約巡邏任務的羅馬尼亞空軍「米格-21（MiG-21）」戰鬥機被派往北部，加強因應選項。

若俄國飛彈飛越羅馬尼亞，將是開戰以來首次侵犯這個北約成員國空域，恐再度升高對於北約與莫斯科情勢惡化的憂慮。

摩爾多瓦國防部在聲明中說，「國防部與政府相關部門合作，密切監視區域情勢，並且強烈譴責侵犯摩爾多瓦領空」，外交部表示，已經緊急召見俄國大使抗議，「我們堅決反對最新這起對摩爾多瓦不友善的行徑，此事絕對不被我國人民接受。」摩爾多瓦呼籲俄羅斯停止對鄰國的軍事侵略，造成龐大人命和財產損失。

這批飛彈是俄羅斯10日一早起對烏國發動的新一波攻擊行動的一部分，烏國總理表示，俄國發射了超過50枚飛彈。東北部哈爾科夫州7人在數起飛彈攻擊中受傷，部份地區電力供應中斷；西部利維夫防空系統擊落數枚飛彈，攻擊時間就在烏國總統澤倫斯基與波蘭總統杜達，在波蘭鄰近烏國的邊境城市熱舒夫（Rzeszow）會面後不久；首都基輔的攔截系統攔截下10枚飛彈。

俄羅斯「口徑（Kalibr）」巡弋飛彈發射畫面。（美聯檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法