為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    轉手交易輸俄！ 德國突襲搜查違反「對俄制裁」公司

    《路透》引述檢察官聲明指出，德國當局週四搜查3家涉嫌違反歐盟對俄羅斯制裁的公司，向俄羅斯出售價值數十億美元的電子元件。（彭博）

    《路透》引述檢察官聲明指出，德國當局週四搜查3家涉嫌違反歐盟對俄羅斯制裁的公司，向俄羅斯出售價值數十億美元的電子元件。（彭博）

    2023/02/10 17:45

    〔即時新聞／綜合報導〕《路透》引述檢察官聲明指出，德國當局週四（9日）搜查3家涉嫌違反歐盟對俄羅斯制裁規定的公司，同時搜查3名嫌疑人的住所，文件和IT設備等已被沒收，將做進一步追蹤。

    《路透》報導，由於俄烏戰爭，美國與歐盟限制企業向俄羅斯出售敏感科技技術及晶片產品，有知情人士指出，這3家公司之一的德國IT產品批發商Smart Impex GmbH，遭當局指控藉由土耳其中介公司，來繞過對俄羅斯出口的制裁，繼續向俄羅斯運送價值數十億美元的電子元件。

    據報導，Smart Impex GmbH管理人Gokturk Agvaz去年12月曾表示，由於Smart Impex GmbH是在德國註冊的公司，因此他必須停止向俄羅斯出口以遵守歐盟規定，不過土耳其並非歐盟國家，因此土耳其不必配合歐盟執行大部分的制裁。

    《路透》也說，Gokturk Agvaz去年3月與合夥人共同創立土耳其IT產品批發商Azu International Ltd Sti，該公司去年向俄羅斯出口至少價值2000萬美元（約新台幣6億元）電子元件，其中包括美國製造商產的電腦晶片。

    《路透》提到，目前尚未聯繫到Smart Impex相關人士，以及Gokturk Agvaz，檢察官也未進一步透露其他2家公司跟那3名嫌疑人的姓名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蕭茲指俄國不會贏得戰爭 稱德國不參與援烏競賽
    2023/02/09 00:10

    蕭茲指俄國不會贏得戰爭 稱德國不參與援烏競賽
    德國親俄人士捐款俄軍 最高恐面臨5年徒刑
    2023/01/31 16:45

    德國親俄人士捐款俄軍 最高恐面臨5年徒刑

    行政中心＋捷運 雙箭添三重房市話題
    LTN經濟通》命根子在沙皇手中 歐洲抖嗦過冬
    2022/11/03 07:33

    LTN經濟通》命根子在沙皇手中 歐洲抖嗦過冬
    G7擬沒收俄國資產援烏克蘭 克宮痛批「公然竊盜」
    2022/05/17 20:56

    G7擬沒收俄國資產援烏克蘭 克宮痛批「公然竊盜」

    景氣連兩藍 統一台股基金進場好時機
    硬起來？德財長對沒收俄國有資產持開放態度
    2022/05/17 16:20

    硬起來？德財長對沒收俄國有資產持開放態度
    德警告：禁運俄油將損害歐洲經濟
    2022/05/04 14:29

    德警告：禁運俄油將損害歐洲經濟
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播