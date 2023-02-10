轉手交易輸俄！ 德國突襲搜查違反「對俄制裁」公司

《路透》引述檢察官聲明指出，德國當局週四搜查3家涉嫌違反歐盟對俄羅斯制裁的公司，向俄羅斯出售價值數十億美元的電子元件。（彭博）

2023/02/10 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》引述檢察官聲明指出，德國當局週四（9日）搜查3家涉嫌違反歐盟對俄羅斯制裁規定的公司，同時搜查3名嫌疑人的住所，文件和IT設備等已被沒收，將做進一步追蹤。

《路透》報導，由於俄烏戰爭，美國與歐盟限制企業向俄羅斯出售敏感科技技術及晶片產品，有知情人士指出，這3家公司之一的德國IT產品批發商Smart Impex GmbH，遭當局指控藉由土耳其中介公司，來繞過對俄羅斯出口的制裁，繼續向俄羅斯運送價值數十億美元的電子元件。

請繼續往下閱讀...

據報導，Smart Impex GmbH管理人Gokturk Agvaz去年12月曾表示，由於Smart Impex GmbH是在德國註冊的公司，因此他必須停止向俄羅斯出口以遵守歐盟規定，不過土耳其並非歐盟國家，因此土耳其不必配合歐盟執行大部分的制裁。

《路透》也說，Gokturk Agvaz去年3月與合夥人共同創立土耳其IT產品批發商Azu International Ltd Sti，該公司去年向俄羅斯出口至少價值2000萬美元（約新台幣6億元）電子元件，其中包括美國製造商產的電腦晶片。

《路透》提到，目前尚未聯繫到Smart Impex相關人士，以及Gokturk Agvaz，檢察官也未進一步透露其他2家公司跟那3名嫌疑人的姓名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法