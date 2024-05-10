與中國大學合作先進半導體研究 美國會要喬治亞理工學院說明

美中角力示意圖。（路透檔案照）

2024/05/10 19:19

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦參議院和眾議院共和黨籍議員，9日聯名致函美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology），要求該校詳細說明與中國天津大學合作情況，指天津大學因與中國軍方有關係而遭美國政府列入限制出口的實體清單，該校與其長達10年的合作關係令人擔心。

眾院「美中戰略競爭特別委員會」新任主席穆勒納爾（John Moolenaar）、眾院教育委員會高等教育暨勞動力訓練小組主席福克斯（Virginia Foxx），以及參院軍事委員會議員韋克爾（Roger Wicker）在這封信中指出，喬治亞理工學院為美國頂尖研究型大學，攸關美國科技進展和經濟競爭力，設於該校的「喬治亞理工研究院（GTRI）」肩負與國防部合作解決國家安全問題的使命，因此，該校與中國天津大學10年之久的合作關係，尤其令人擔心。

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議員說，天津大學深度融入中國的軍民融合體系，設有重要的國防實驗室，因涉入一起竊取美國公司具軍事應用技術的商業竊密案，2020年被美國商務部列入限制出口的實體清單。然而，儘管有文件紀錄顯示天津大學與中國軍方的關係，喬治亞理工依然繼續其至少自2013年起與這所學校的合作。

信中指出，「儘管喬治亞理工因這份實體清單的限制，現在被禁止向天津大學輸出敏感科技，但是該校曾經與天津大學和至少另一家與中國人民解放軍有關連的實體，合作開發敏感科技」。

議員提到今年喬治亞理工宣布與天津大學研究人員，成功開發全球第一個以石墨烯製成的功能性半導體，這項技術具有重大的軍事應用性，對於可用於先進自主武器系統的量子電腦、網路活動也有潛在應用。

根據喬治亞理工1月發出的新聞稿，該研究是與「天津納米（台灣稱為「奈米」）顆粒與納米系統國際研究中心」合作。

議員譴責喬治亞理工利用該校受國防部資助的研究機構，支持其與天津大學的敏感科技研究，「對該校接受中國數百萬美元資金支持與天津大學的夥伴關係，表達擔憂」信中還指出，中國深圳市政府撥款至少2億5000萬美元用於興建位於該市的「天津大學喬治亞理工深圳學院」校園，表明這所機構對中國政府的重要性，但根據檢視公開資料，喬治亞理工顯然未向美國教育部報備。

《路透》報導，針對議員的質疑，喬治亞理工發言人說，歡迎國會的調查，但是喬治亞理工研究院與天津大學並無合作、研究夥伴關係，也沒有提供任何資金。負責該研究計畫的學者也表示，所有研究成果均對外公開，經過廣泛的法律檢視，而且該計畫只有一小部分資金來自GTRI。

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