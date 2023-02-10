要給豹二接班人？ 萊茵金屬：希望給烏「黑豹」主戰車

近日豹-2主戰車的生產商萊茵金屬執行長表示，希望提供烏克蘭KF-51「黑豹」主戰車（見圖）。（圖擷取自Rheinmetall官網）

2023/02/10 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，歐美各國則加緊軍援烏克蘭主戰車。近日豹-2主戰車的生產商萊茵金屬（Rheinmetall）執行長表示，希望提供烏克蘭仍在概念階段的KF-51「黑豹」（Panther）主戰車。

《德國商報》今（10）日報導，萊茵金屬首席執行長帕伯格（Armin Papperger）表示，萊茵金屬正與烏克蘭政府討論提供「黑豹」主戰車的議題。同時烏克蘭也對該公司的KF-31「山貓」（Lynx）裝甲步兵戰車有興趣。

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目前「黑豹」主戰車僅有一輛概念車，但帕伯格表示，若烏克蘭有需求，「黑豹」可在15至18個月內組裝完成並交貨，屆時這款主戰車將在德國或匈牙利進行建造。

「黑豹」主戰車於去年歐洲國際防務展首次曝光，為萊茵金屬旗下最新一代主戰車。「黑豹」設計上安裝了全新52倍徑的130公釐滑膛砲，威力和射程將比現役120公釐Rh-120滑膛砲增加50%。

「黑豹」主戰車也具備頂部攻擊防禦系統（Top Attack Protection System），防禦具頂攻模式的反戰車飛彈；「黑豹」在砲塔上也安裝由以色列UVision公司開發的Hero-120自殺式無人機，航程達60公里並可在空中盤旋60分鐘，兼具攻擊和偵查能力。

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