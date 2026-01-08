全台營養午餐政策一次看！ 六都僅台南、新北未跟進免費

高雄市宣布115學年度起全市公立國中、小學營養午餐免費。（高雄市教育局提供）

台北市長蔣萬安宣布北市國中小學營養午餐全面免費，台中市、高雄市與基隆市今日全部隨之宣布跟進。目前全台22縣市中，全面免費或政府補助大部分的縣市達16縣市；但6縣市仍需自費或部分自費，其中，六都中僅台南市、新北市未跟進全面免費。以下是本報整理，目前全台各縣市營養午餐政策狀況。

台北市

免費。台北市長蔣萬安6日宣布今年起國中小營養午餐全面免費。

新北市

自費。新北目前對弱勢學童採取補助方式，每年補助經費達13.5億元。新北市長侯友宜表示，希望中央在教育福利上要有統一的做法，避免縣市產生落差。

桃園市

免費。桃園市早在2023年2月的「111學年度第2學期」起就實施，市府教育局表示，最初補助每生每餐45元，調整到今年為每生每餐51元，所以過去3年預算持續增加，分別約17億、18億、19億元。

台中市

免費。台中市長盧秀燕今（8）日宣布，115學年度起台中公立國中小營養午餐全面免費。

台南市

自費。台南市長黃偉哲說，這是9月開學後才會正式上路的政策，牽涉長期、經常性的教育支出，必須審慎評估。

高雄市

免費。高雄市長陳其邁宣布，全市自115學年度起，公立國中、小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。

其他縣市：

六都之外，全台目前全面實施營養午餐免費政策的縣市有宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣、連江縣、金門縣、澎湖縣與台東縣。基隆市長謝國樑昨天（7日）下午宣布，今年9月1日基隆市立國中小學營養午餐免費。苗栗縣原本就預定在今年9月推動全面免費政策。新竹市則仍維持定額補助模式。

雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣目前也都是自費，採取精準補助或補貼政策，照顧弱勢以及偏鄉學生。

不過，全國教師工會總聯合會（全教總）憂心營養午餐成為地方首長福利軍備競賽亂象。全教總理事長侯俊良今日表示，在全國22縣市中，實施全面免費者已達16個（含宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣市、連江縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、台東縣、基隆市、桃園市、台北市、台中市及高雄市），形成「16縣市免費、6縣市自費」的強烈對比，凸顯國民教育福利因地而異的不公，同樣接受國民教育，卻因戶籍不同而有差別待遇，中央與地方政府應嚴肅面對此亂象，共同研議解決之道。

