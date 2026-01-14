哈瓦那症候群元凶？ 五角大廈斥巨資購神秘聲波武器

外交官出現「哈瓦那症候群」，外界懷疑遭到某種能量武器攻擊，傳出美軍秘密花費鉅資購得該裝置，進行逾1年研究。（美聯社）

2016年起，派駐古巴首都哈瓦那的美國外交官通報有頭痛、視力模糊、耳鳴、疲勞、噁心、認知障礙與睡眠困擾等不適狀況，被稱為「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome），外界懷疑遭到某種能量武器攻擊，傳出美軍秘密花費巨資購得該裝置，進行逾1年研究。

據美國媒體《CNN》報導指出，有4名消息人士透露，五角大廈花了1年多時間測試秘密購得的1款裝置，某些調查人員認為這款裝置可能是導致神秘的「哈瓦那症候群」原因；該裝置在拜登政府執政尾聲所購得，國土安全調查處（HSI）購買該裝置的花費高達「8位數」，但拒絕說明確切金額。

五角大廈鉅資購得的裝置會產生脈衝無線電波（pulsed radio waves），多年來「哈瓦那症候群」一直被質疑與聲波武器有關，不過美國政府內部人士仍持懷疑態度。

至於這個裝置是否為俄羅斯武器，消息人士表示，雖然這台設備並非完全產自俄羅斯，但它包含俄羅斯製造的零件。另外1個長期以來探討的核心問題是，威力強大到足以對人體造成傷害的聲波武器，是如何能做到方便攜帶，這個購得的裝置體積不大，竟可以放進背包內。

消息人士認為，某些官員最擔心的主要考量是，如果這種聲波攻擊技術確實可行，現在恐可能已經擴散，也就是說不只1個國家可能有辦法取得這款裝置，並對美國官員造成足以終止職業生涯的傷害。

