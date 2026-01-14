為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民進黨嘉義縣長初選 蔡易餘壓倒性獲勝接棒翁章梁

    2026/01/14 11:22 記者陳政宇／台北報導
    民進黨今天公布2026年嘉義縣長初選民調結果，由立委蔡易餘勝出。（資料照）

    民進黨今（14日）公布2026年嘉義縣長初選民調，立委蔡易餘擊敗嘉義議員黃榮利，以26個百分點的差距壓倒性獲勝，將接棒現任縣長翁章梁參選。民進預計於21日中執會正式通過提名名單。

    民進黨台南市、高雄市及嘉義縣長初選民調於12日至17日展開。經抽籤決定，嘉義縣選區於13日晚間6時至10時30分執行，由3家民調公司同步進行室內電話調查，共達成1200份有效樣本。民進黨中央黨部今天上午邀集各陣營參與民調開封，揭曉最終結果。

    根據民進黨公布的對比式民調成績，設定對手為國民黨立委王育敏，蔡易餘對上王是64.8135%對14.2338%，黃榮利對王則是38.1949%對16.3175%。民進黨選對會預計於下週開會，提報至21日中執會通過嘉義縣長提名名單。

    蔡易餘現年44歲，出生於嘉義縣布袋鎮，其父為前立委蔡啟芳，祖父蔡長銘與曾祖父蔡仁皆曾任嘉義縣議員。他畢業於台大法律系財經法學組，應屆考取律師資格並開始執業。

    蔡易餘2010年曾參加民進黨台北市議員初選，以0.02%之差惜敗；2012年轉戰嘉義縣海線立委，獲得近50%得票率但未當選。2016年捲土重來後蟬聯三屆立委至今，更曾擔任立法院民進黨團書記長。

    嘉義縣議員黃榮利角逐民進黨嘉義縣長提名初選失利。（資料照）

