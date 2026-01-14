批藍白彈劾總統不可能根本打假球 黃帝穎：政治口水鄉民都寫比你好

律師黃帝穎。（記者田裕華攝）

憲政史上第一次，立法院今召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會。民進黨團學者專家代表、律師黃帝穎發言痛批藍白提案提案彈劾總統是打假球，因案件根源在於行政院長不副署違憲惡法，如果是行政院長的責任，那怎麼會彈劾總統？明顯就是為了轉移不敢倒閣的心虛。且彈劾追究的是法律責任，但藍白理由都是政治口水，「如果要講政治口水，網路鄉民寫得比藍白這份彈劾理由好」。

黃帝穎指出，此彈劾案在憲政層次上有三大法律謬誤，第一，憲法增修條文第三條第二項第三款規定，對於閣揆的不信任案，門檻只要二分之一委員贊同同意，行政院長就必須在十日內提出辭職，如果要讓閣揆負起不副署的政治責任，簡單來說就是提起倒閣，行政院長就會去職。但彈劾須經過立法委員三分之二以上之決議，所以在法律實務上不可能，在藍白明顯未達門檻的情況下還要提出，這是憲政上的打假球，所以只是心虛轉移不敢倒閣的這樣一個焦點。

黃帝穎表示，第二，在於彈劾追究的是法律責任，藍白的彈劾理由通天都是政治口水，明顯是法律上的打假球。在113年憲判字第9號的揭示理由，「對於公職人員之彈劾係未發動司法懲戒之程序，以追究公職人員違法失職之法律責任，而非追究其政治責任，彈劾之目的亦非處理政治問題」，所以大法官其實超前就打臉了這一次所謂彈劾的理由。

黃帝穎表示，彈劾理由至少要寫得像法律上面責任的追究，或者是寫得像犯罪的起訴書，才會符合這樣的一個法律要求。但是裡面卻寫了大惡罷摧毀台灣民主，放任台積電赴美投資、造謠抹黑等通天政治口水，「如果要講政治口水，網路鄉民寫得比藍白這份彈劾理由好」。

黃帝穎，第三，如果通過彈劾案，要送到憲法法庭，但是現階段是藍白全面否定憲法法庭，彈劾總統最終由憲法法庭審理。所以代表連憲法法庭都被藍白否定了，那現在提彈劾案從頭到尾就是打假球。

針對行政院長不副署，黃帝穎認為，行政院長其實不副署違憲惡法，具有憲法上的正當性，全球的民主國家只有台灣的憲法法庭被癱瘓超過了一年，有500件的人權救濟案件，只因為藍白強推的「憲訴法」 兩度杯葛大法官，讓台灣發生世界極為罕見的憲法法庭癱瘓的憲政危機。行政院作為憲政機關必須守護民主憲政，當違憲惡法發生時，行政院長採取不副署讓違憲惡法無法生效，避免傷害的發生，這才是守護民主憲政。

黃帝穎指出，前大法官許志雄曾表示，他拒絕為毀憲亂政的法律案及預算案等背書，行政院長不副署可以阻止公佈施行，立法院若無法容忍，可以倒閣以追究行政院長的政治責任。但現在蘭白提起總統彈劾案，三分之二門檻顯然不到，可藍白過半輕易可以倒閣，在這邊採取憲政上的制衡機制捨盡求遠，明顯就是打假球。

黃帝穎認為，總統依據憲法忠誠義務，對於國會違憲的要求不應配合打假球，所以對於所謂不論是一問一答、質詢或是對於總統要提國情報告等相關的內容，這個部分都是總統權力，無從讓立法院假藉由彈劾的名義要求總統到立法院接受質詢。這部分113年憲判字第9號已針對國會擴權法案中 總統國情報告即問即答判決違憲同一法理。美國總統到國會發表國情諮文，也是發表之後即離開議場，美國的國會議員並沒有質詢權。

