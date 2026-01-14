PO黃國昌返台座車 四叉貓：建商為何提供公司車給立委？

網紅四叉貓表示，黃國昌返台後的座車是「APQ-0015」，這是《恆合建設股份有限公司》的公司車（統編：27729361）為什麼建商公司可以長期提供公司車給立法委員使用呢？（圖擷取自 臉書）

台灣民眾黨主席黃國昌日前率團赴美，今（14日）清晨返台。對此，網紅四叉貓表示，黃國昌返台後的座車是「APQ-0015」，這是《恆合建設股份有限公司》的公司車（統編：27729361）為什麼建商公司可以長期提供公司車給立法委員使用呢？

台灣民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，對外聲稱去談關稅、軍購，引發外界討論。但面對外界質疑，黃國昌又將矛頭指向民進黨，並稱看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生，為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？

四叉貓PO出1張照片，照片中可以看到黃國昌正要搭乘1輛黑色轎車，四叉貓在貼文指出，黃國昌返台後的座車是「APQ-0015」，這是《恆合建設股份有限公司》的公司車（統編：27729361）。

四叉貓質疑，為什麼建商公司可以長期提供公司車給立法委員使用呢？

