土耳其7.8強震也要酸 小粉紅眾口一致：我就是刻薄

土耳其地震相關的影片在網上瘋傳，中國某平台的影片留言區竟充滿了「刻薄的小粉紅」。（法新社、「李老師不是你老師」推特；本報合成）

2023/02/07 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其於當地時間6日凌晨發生芮氏規模7.8的淺層強震，又於傍晚發生規模7.5的強震，連同受波及的敘利亞，罹難人數持續攀升，相關災情畫面也在網上瘋傳，不過，中國某平台上的影片留言區竟充滿了「刻薄的小粉紅」。

推特用戶「李老師不是你老師」7日貼出2張網友投稿的截圖，一則有關土耳其大地震的影片留言區，一名網友表示「天災有可能降臨到任何一個國家，希望大家別太刻薄」，獲得了大多數人點愛心支持，卻有小粉紅嗆說「我就是刻薄的，怎樣」，此舉更引來大量小粉紅相繼留言「俺也一樣」。

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這讓李老師不禁在文中感嘆：「作為一個經歷過數次大地震的國家，是什麼讓我們在面對他人苦難時如此刻薄。」雖然也有網友在裡老師的PO文下方道出小粉紅的心態，「不要說外國，他們鄰居家房子塌了他們也會笑的」，不過更多的還是對這些小粉紅的不齒。

土耳其地震相關的影片在網上瘋傳，中國某平台的影片留言區竟充滿了「刻薄的小粉紅」。（法新社）

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