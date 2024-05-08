南韓70隻猛犬逃出......結果是3隻小型犬 誤發災難簡訊被罵翻

南韓廣域市東區廳今上午10時許（約台灣時間9時許）向民眾發布緊急災難警告簡訊，稱有70多隻猛犬三槐洞狗犬舍逃出，要求民眾緊急避難，隨後卻發現逃跑的只是3隻小型犬，並非70隻猛犬。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2024/05/08 12:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓廣域市東區廳今上午10時許（約台灣時間9時許）向民眾發布緊急災難警告簡訊，稱有70多隻猛犬三槐洞狗犬舍逃出，要求民眾緊急避難，隨後卻發現逃跑的只是3隻小型犬，並非70隻猛犬，對此東區廳解釋，當地警方獲報70隻狗逃出犬舍後向東區廳要求提供協助，才會發送錯誤內容的災難簡訊。

綜合韓媒報導，大田市東區廳今上午10時許發布緊急災難警報簡訊，稱有70隻左右猛犬從當地某犬舍逃出，提醒民眾勿靠近犬舍周圍，立即避難至安全場所，經過25分鐘後，東區廳再次發布災難簡訊，稱已經找回所有逃跑的狗。

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不過，趕往現場警員發現，逃脫養殖場的是2或3隻狗，不是70隻猛犬，隨後經當局核實，逃出的狗為3隻小型犬。東區廳解釋，當地警方獲報有70多隻狗逃脫後，緊急尋求當局協助，東區災難管理部門因考量居民安全發送緊急災難簡訊。《SBS》報導稱，在此過程中，東區廳在未查核事實的情況下就發布緊急災難簡訊。

此外，目前東區廳正調查該犬舍飼主是否違反相關法條，該犬舍有約30隻狗，但未向行政機構報告。

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