哭了！南韓拾荒夫妻辛苦存錢 低調捐給貧困兒童吃披薩

南韓拾荒夫婦努力存錢1個月，捐給貧困兒童吃披薩。南韓千元鈔示意圖。（彭博）

2024/05/07 10:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太感人了！南韓兒童節連假最後1天、6日上午11時10分許，有拾荒婦女抱著箱子放在釜山北部警察署德川派出所外面，旋即頭也不回地跑走，原來這是她和丈夫辛苦存下來的錢和物資，要捐給貧困兒童吃披薩。

據《韓聯社》報導，德川派出所透露，箱子裡面裝著衣服、零食、泡麵，以及30張1000韓元鈔票，總計3萬韓元（約新台幣715元），同時還附上女子丈夫親手寫的信函，說明這些物資和現金的用途。

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從信件內容可以得知，這對夫婦平常以撿資源回收維生，育有3個小孩，其中1個患有殘疾，夫婦倆用拾荒所得努力存了1個月，由於能力有限只能存下這點錢，讓丈夫直說「很抱歉無法捐出太多」，希望將錢和物資送到需要的貧困兒童家庭，讓小孩在兒童節可以吃到披薩。

德川派出所調閱監視器後，發現這名放下箱子的婦女，在去年釜山東區公共澡堂大火20餘人受傷的事件中，也利用同樣的低調方式捐出4萬5000韓元（約新台幣1073元），希望向受傷的警消提供幫助。

派出所表示，女子原本是想要把箱子放在社區中心，但由於兒童節連假沒有開門，這才把箱子帶到派出所放下，所有警員在得知此事後都相當感動，一定會將捐贈物資和現金送到有需要的兒童手中。

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