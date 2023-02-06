最快10天後俄大舉進攻 澤倫斯基：俄軍擬為去年失敗報仇

有不具名烏克蘭軍事顧問接受外媒訪問時提到，俄軍最快10天後就會向烏克蘭大舉進攻。圖為烏軍士兵看守前線。（美聯社）

2023/02/06 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續中，烏克蘭官員日前曾多次警告，俄軍可能在2月對烏克蘭發動大規模攻勢，烏克蘭總統澤倫斯基5日在每日例行談話中提到，俄軍希望在2月份做一些「象徵性的事」，要為去年的失敗報仇；另有不具名烏克蘭軍事顧問接受外媒訪問時提到，俄軍最快10天後就會向烏克蘭大舉進攻。

澤倫斯基指出，俄軍試圖為他們在去年的失敗復仇，包括網路領域在內，前線各戰區的壓力越來越大，特別是烏東的頓內茨克地區，戰鬥非常激烈，情況相當艱困。不過澤倫斯基也強調：「但即使狀況再艱難、壓力再大，我們都要撐住，必須時時加強前線防禦、強化烏克蘭的國際地位、增加對俄羅斯施加的壓力。我們別無選擇，只能保衛自己、贏得勝利。」

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烏克蘭《基輔獨立報》引述英國《金融時報》5日報導，指稱一名烏克蘭軍事顧問提到，基輔當局接獲可靠情報，得知俄羅斯打算在未來10天內發動攻擊，具體位置可能是在烏東盧甘斯克州的克爾米納（Kreminna）與頓內茨克州的利曼（Lyman）上述兩地的鄰近地帶發動攻擊。

烏克蘭國防部情報局發言人切爾尼亞克（Andrii Cherniak）指出，俄羅斯總統普廷下令在3月前要占領整個盧甘斯克州與頓內茨克州，俄軍也向烏東部署更多部隊、武器與相關裝備。

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