恃吾有以待之！烏克蘭估俄將對烏東烏南發動大規模攻勢

烏克蘭國防部長列茲尼科夫5日重申，預料俄羅斯會在本月稍後配合入侵1週年對烏發動大規模攻勢。（路透）

2023/02/05 23:52

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此俄羅斯入侵烏克蘭即將滿1週年前夕，烏國國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）5日表示，預料俄軍可能會在本月稍後發動大規模攻勢；但就算西方盟國的最新一波軍援未能及時到位，烏國也有資源與做好準備抵擋俄軍來犯。

列茲尼科夫在記者會上指出，從象徵性角度而言，俄羅斯可能會在本月發動新攻擊；但從軍事角度而言，俄方此舉不合邏輯，因為俄羅斯並未備妥資源，「但他們還是會照做不誤」；預料俄軍會在烏東發動週年攻勢，以便拿下整個頓巴斯地區，或是攻打烏南，以拓寬通往遭俄佔領的克里米亞半島的陸路走廊。

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俄羅斯在去年2月24日出兵入侵烏克蘭。

儘管並非所有西方武器都會在俄軍攻擊前抵達烏國，列茲尼科夫說，烏克蘭已自創資源與軍備，能進行部署與抵抗進攻…「我們準備好反擊」；但他也表示，西方盟國不願提供噴射機將導致更多烏國人喪命…「我相信我們會贏得這場戰爭，我相信我們會解放所有被占據的領土」……但若西方盟國不將戰機送交烏克蘭，「我們將痛失更多人命…我們現在就得阻止（這種人命損失的情況）」。

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