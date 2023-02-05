為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    恃吾有以待之！烏克蘭估俄將對烏東烏南發動大規模攻勢

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫5日重申，預料俄羅斯會在本月稍後配合入侵1週年對烏發動大規模攻勢。（路透）

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫5日重申，預料俄羅斯會在本月稍後配合入侵1週年對烏發動大規模攻勢。（路透）

    2023/02/05 23:52

    〔編譯張沛元／綜合報導〕值此俄羅斯入侵烏克蘭即將滿1週年前夕，烏國國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）5日表示，預料俄軍可能會在本月稍後發動大規模攻勢；但就算西方盟國的最新一波軍援未能及時到位，烏國也有資源與做好準備抵擋俄軍來犯。

    列茲尼科夫在記者會上指出，從象徵性角度而言，俄羅斯可能會在本月發動新攻擊；但從軍事角度而言，俄方此舉不合邏輯，因為俄羅斯並未備妥資源，「但他們還是會照做不誤」；預料俄軍會在烏東發動週年攻勢，以便拿下整個頓巴斯地區，或是攻打烏南，以拓寬通往遭俄佔領的克里米亞半島的陸路走廊。

    俄羅斯在去年2月24日出兵入侵烏克蘭。

    儘管並非所有西方武器都會在俄軍攻擊前抵達烏國，列茲尼科夫說，烏克蘭已自創資源與軍備，能進行部署與抵抗進攻…「我們準備好反擊」；但他也表示，西方盟國不願提供噴射機將導致更多烏國人喪命…「我相信我們會贏得這場戰爭，我相信我們會解放所有被占據的領土」……但若西方盟國不將戰機送交烏克蘭，「我們將痛失更多人命…我們現在就得阻止（這種人命損失的情況）」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    降俄大補丸！ 法義確定援烏SAMP/T防空飛彈系統
    2023/02/05 23:17

    降俄大補丸！ 法義確定援烏SAMP/T防空飛彈系統
    首輛援烏豹-2曝光 加拿大國防部長：戰車已在路上
    2023/02/05 22:49

    首輛援烏豹-2曝光 加拿大國防部長：戰車已在路上

    三重新未來 六都唯一新市政特區
    俄軍持續強攻巴赫姆特 哈爾科夫遭轟炸5人受傷
    2023/02/05 20:34

    俄軍持續強攻巴赫姆特 哈爾科夫遭轟炸5人受傷
    畫面首曝光！烏軍受訓操作「挑戰者-2」 英軍方：他們很快就上手
    2023/02/05 18:51

    畫面首曝光！烏軍受訓操作「挑戰者-2」 英軍方：他們很快就上手
    烏東「絞肉機」不停歇！烏克蘭宣布：俄軍陣亡破13萬大關
    2023/02/05 15:06

    烏東「絞肉機」不停歇！烏克蘭宣布：俄軍陣亡破13萬大關
    烏俄戰爭2/24將滿一年 烏克蘭防長：俄軍計劃當天大舉進攻
    2023/02/02 10:01

    烏俄戰爭2/24將滿一年 烏克蘭防長：俄軍計劃當天大舉進攻
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播