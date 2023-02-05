降俄大補丸！ 法義確定援烏SAMP/T防空飛彈系統

SAMP/T搭配特定飛彈，可攔截來襲的中短程彈道飛彈。圖為SAMP/T發射車發射「紫苑30」飛彈。（圖擷取自MBDA公司網站）

2023/02/05 23:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，經過幾週討論，法國與義大利已經已經同意向烏克蘭提供SAMP/T陸基車載防空反飛彈系統，預計將於今年春季交付，以幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的無人機、飛彈和戰機。由法國和義大利共同研發的SAMP/T將成為西方向烏克蘭提供的第一套歐洲遠程反飛彈系統。

據報導，SAMP/T是法國、義大利現役使用的陸基防空飛彈系統，由歐洲飛彈大廠MBDA與達利思（Thales）合資的Eurosam公司生產，主要結合「紫菀30型」（Aster 30）防空飛彈與Arabel多功能電子掃描雷達。

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軍聞網站《Naval News》1月30日報導，歐洲「聯合軍備合作組織」（OCCAR）已於去年12月30日和Eurosam公司簽約，為法國與義大利軍方增購700枚「紫苑」防空飛彈，藉此強化兩國防空戰力，有效因應未來空中威脅。不過據多家烏媒分析，這筆飛彈採購，主要與軍援烏克蘭有關。

SAMP/T整個發射連涵蓋多功能雷達車、射控指揮車、支援車與飛彈發射車等多種機動平台，最大攔截距離為100公里，最大攔截高度則為20公里。搭配最新的「紫菀30型」 Block 1飛彈一起使用，該系統可以對抗各種目標，但重要的是，它可以擊落中短程彈道飛彈，例如俄軍用來對烏克蘭城市發動深度打擊的「伊斯坎德-M」（Iskander-M）飛彈，它還可以摧毀巡弋飛彈、無人駕駛車輛等。

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