為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    降俄大補丸！ 法義確定援烏SAMP/T防空飛彈系統

    SAMP/T搭配特定飛彈，可攔截來襲的中短程彈道飛彈。圖為SAMP/T發射車發射「紫苑30」飛彈。（圖擷取自MBDA公司網站）

    SAMP/T搭配特定飛彈，可攔截來襲的中短程彈道飛彈。圖為SAMP/T發射車發射「紫苑30」飛彈。（圖擷取自MBDA公司網站）

    2023/02/05 23:17

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，經過幾週討論，法國與義大利已經已經同意向烏克蘭提供SAMP/T陸基車載防空反飛彈系統，預計將於今年春季交付，以幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的無人機、飛彈和戰機。由法國和義大利共同研發的SAMP/T將成為西方向烏克蘭提供的第一套歐洲遠程反飛彈系統。

    據報導，SAMP/T是法國、義大利現役使用的陸基防空飛彈系統，由歐洲飛彈大廠MBDA與達利思（Thales）合資的Eurosam公司生產，主要結合「紫菀30型」（Aster 30）防空飛彈與Arabel多功能電子掃描雷達。

    軍聞網站《Naval News》1月30日報導，歐洲「聯合軍備合作組織」（OCCAR）已於去年12月30日和Eurosam公司簽約，為法國與義大利軍方增購700枚「紫苑」防空飛彈，藉此強化兩國防空戰力，有效因應未來空中威脅。不過據多家烏媒分析，這筆飛彈採購，主要與軍援烏克蘭有關。

    SAMP/T整個發射連涵蓋多功能雷達車、射控指揮車、支援車與飛彈發射車等多種機動平台，最大攔截距離為100公里，最大攔截高度則為20公里。搭配最新的「紫菀30型」 Block 1飛彈一起使用，該系統可以對抗各種目標，但重要的是，它可以擊落中短程彈道飛彈，例如俄軍用來對烏克蘭城市發動深度打擊的「伊斯坎德-M」（Iskander-M）飛彈，它還可以摧毀巡弋飛彈、無人駕駛車輛等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    首輛援烏豹-2曝光 加拿大國防部長：戰車已在路上
    2023/02/05 22:49

    首輛援烏豹-2曝光 加拿大國防部長：戰車已在路上
    能信嗎？以色列前總理爆料 普廷當面承諾「不殺澤倫斯基」
    2023/02/05 21:19

    能信嗎？以色列前總理爆料 普廷當面承諾「不殺澤倫斯基」

    三重新未來 六都唯一新市政特區
    俄軍持續強攻巴赫姆特 哈爾科夫遭轟炸5人受傷
    2023/02/05 20:34

    俄軍持續強攻巴赫姆特 哈爾科夫遭轟炸5人受傷
    烏克蘭國防部長傳將換人 烏媒爆繼任者是他
    2023/02/05 19:44

    烏克蘭國防部長傳將換人 烏媒爆繼任者是他
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播