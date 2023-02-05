俄軍持續強攻巴赫姆特 哈爾科夫遭轟炸5人受傷

烏克蘭第二大城哈爾科夫遭到俄軍轟炸，有居民面部因此受傷。（路透）

2023/02/05 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊今（5）日持續對烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）發起強攻，據稱戰況非常慘烈，另外，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）又再度遭到俄軍飛彈攻擊，有5人因此受傷。

《法新社》報導，根據俄羅斯國防部的說法，俄軍近幾波對巴赫姆特的攻勢取得了些微成果，不過俄軍傭兵「瓦格納集團」（Wagner）領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）指出，當地的烏克蘭守軍並沒有撤退，仍在頑強抵抗。

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普里格津說：「在阿特莫斯克（Artemovsk）北部，每一條街道、每一棟房屋、每一個樓梯間，激烈的戰鬥都在進行中。烏克蘭武裝部隊正戰至最後一人。」阿特莫斯克是巴赫姆特的舊稱。

據英國國防部判斷，目前巴赫姆特的戰局對烏克蘭來說並不樂觀，「巴赫姆特越來越被孤立」，因為烏軍進入巴赫姆特的兩條主要道路，很有可能會遭到俄軍直接火力的威脅。

而烏克蘭第二大城市哈爾科夫本日也遭到俄軍轟炸，哈爾科夫州長西內古博夫（Oleg Synegubov）表示，有一棟住宅大樓遭到俄軍飛彈擊中，造成4人受傷，另外一枚飛彈也打中了城市東北角的一家研究所，1名保全不幸受傷。

哈爾科夫某處，一輛車被轟成廢鐵。（法新社）

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