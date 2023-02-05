德總理：烏克蘭承諾不用西方武器攻擊俄領土

德國總理蕭茲認為，俄國總統普廷要為這場戰爭負起全責。（彭博）

2023/02/05 13:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國對烏克蘭最新軍援清單，包括射程150公里的「陸基小直徑炸彈」（GLSDB），使烏克蘭提高防空與打擊能力，而西方援烏的主戰車也將陸續到位。不過德國總理蕭茲4日聲稱，已與烏克蘭總統澤倫斯基達成共識，即西方援助的武器不會用於攻擊烏克蘭領土。但他直指，俄國總理普廷要為這場戰爭負起全責。

蕭茲接受德國《圖片報》（Bild）訪談時表示，澤倫斯基同意不會將德國或西方提供的戰車、武器用於攻擊俄羅斯領土。他說道：「針對這一點，我們達成了共識。」

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俄羅斯總統普廷2日出席斯達大林格勒保衛戰勝利80周年紀念活動市也警告稱，再次受到德國豹式戰車的威脅，俄羅斯會作出不限於裝甲車輛的回應。對此，對此，蕭茲譴責普廷進行「荒謬的歷史比較」，並表示他在與普廷的電話中明確表達了自己的不同觀點。

蕭茲直言：「我向普廷明確表示，俄羅斯對這場戰爭負全部責任。」

美國一直不願意向烏克蘭提供遠程武器，如陸軍戰術導彈系統（ATACMS），其射程約300公里。美國拒絕這些請求，是因為擔心這些導彈可能被用於打擊俄羅斯本土縱深目標，導致局勢升級。為此，烏克蘭方面一再承諾，將在需要時負責任地、戰略性地使用美國提供的武器來對抗俄羅斯的侵略。

烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）2月2日表示，烏克蘭向西方夥伴保證，這些武器不會被用於打擊俄羅斯境內目標。

不過美國《紐約時報》上月引述政府官員說法，拜登政府正在考慮協助烏克蘭，攻擊2014年被俄羅斯吞併的克里米亞。此態度轉變顯示，美國政府援助烏國對抗俄國侵略，正逐漸擺脫過去的自縛手腳。

美國將提供射程約150公里的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB）。（取自SAAB官網）

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