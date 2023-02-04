這不是參戰 北韓將派至少300名男性至烏東 參加戰區重建

有南韓媒體報導，北韓將從在俄羅斯的企業派出至少300名男性至烏東地區，參加戰區重建工作。（法新社）

2023/02/04 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，北韓與俄羅斯之間曾被爆出秘密交易軍火，近日南韓媒體報導，北韓將從在俄羅斯的本國企業派出300至500名男性至烏克蘭東部，參加戰區重建工作。

南韓媒體《每日朝鮮》1月31日報導，根據俄羅斯的消息人士指出，1月20日北韓政府曾要求駐俄羅斯的哲賢建設、金陵建設等貿易公司選拔至少300至500名男性，派往烏克蘭東部地區，這批北韓男性最快可能在2月中或3月被派出。

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報導指出，這幾間公司都與北韓軍方有所關聯，可見北韓政府是想派出士兵或維安人員，因其更具隱密且容易進行管理。同時為了防範發生逃跑事件，選拔對象皆為19至27歲的已婚男性，他們的親人多半仍在北韓國內，易於管控。

消息人士表示，雖然北韓政府沒有說明任務性質，但作為僱傭兵參戰的可能性很小，否則就會正大光明表示北韓派兵參加俄烏戰爭。因此這批人員主要任務主要會在於參與戰區重建等工作。

先前北韓已為派人力前往烏克蘭東部一事在國內進行兩次選拔工作，但因國際局勢等原因暫時沒有派出。這次北韓直接從位於俄羅斯的軍方企業派人，主要考量為時間和費用，以及國際社會的監督和批判。

目前還不清楚北韓派人的原因為何，但有消息人士表示，北韓勞工將獲得比以往在俄羅斯工作工資高三倍的待遇，且這些勞工的收入最終都將繳回北韓政府，有助於其進行資金籌備。

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