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    德宣布援烏「豹-1」主戰車 試圖從卡達買回獵豹防空炮

    今日德國政府宣布，將提供烏克蘭「豹-1」主戰車（Leopard-1），並試圖從卡達買回15輛獵豹（Gepard）自行防空炮車以軍援烏克蘭。圖為土耳其陸軍豹-1主戰車。（美聯社）

    今日德國政府宣布，將提供烏克蘭「豹-1」主戰車（Leopard-1），並試圖從卡達買回15輛獵豹（Gepard）自行防空炮車以軍援烏克蘭。圖為土耳其陸軍豹-1主戰車。（美聯社）

    2023/02/03 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，德國日前宣布軍援烏克蘭豹-2主戰車，今（3）日德國政府再度宣布，將提供「豹-1」主戰車（Leopard-1），並試圖從卡達買回15輛獵豹（Gepard）自行防空炮車用於軍援烏克蘭。

    德國媒體《南德意志報》今日報導，德國聯邦政府發言人赫伯史崔特（Steffen Hebestreit）表示，已向烏克蘭頒布豹-1主戰車的出口許可，豹-1生產商「萊茵金屬」（Rheinmetall）和戰車修復公司「弗倫斯堡車輛製造」（FFG）表示，將負責修復這些豹-1主戰車。

    除了「豹-1」，新任德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）也希望從卡達回購15輛獵豹（Gepard）自行防空炮車和配套彈藥用於軍援烏克蘭。目前烏克蘭已有37輛獵豹自行防空炮車，為攔截俄羅斯巡弋飛彈和自殺無人機立下不少戰果。

    目前德國已確定軍援烏克蘭14輛豹-2主戰車，生產商「萊茵金屬」則表示，目前庫存的豹式戰車除了51輛「豹2A4」型，還有88輛「豹-1」戰車。豹-1為德國1965年生產的一款主戰車，總共生產4744輛，至今仍有多個國家裝備其改進型。

    新任德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）也希望從卡達回購15輛獵豹（Gepard）自行防空炮車和配套彈藥用於軍援烏克蘭。（美聯社）

    新任德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）也希望從卡達回購15輛獵豹（Gepard）自行防空炮車和配套彈藥用於軍援烏克蘭。（美聯社）

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