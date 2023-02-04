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    美國軍醫疏散烏東平民遭炸身亡 好友悲痛：他是最無私的人...

    美國軍醫里德（Pete Reed）日前在烏克蘭巴赫姆特市意外被炸彈擊中身亡，其好友回憶「他是我見過最無私的人之一」。（圖擷取自「@Six3Nine_」推特）

    美國軍醫里德（Pete Reed）日前在烏克蘭巴赫姆特市意外被炸彈擊中身亡，其好友回憶「他是我見過最無私的人之一」。（圖擷取自「@Six3Nine_」推特）

    2023/02/04 10:59

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯正與烏克蘭在巴赫姆特市（Bakhmut）激烈交戰，一名美國軍醫在協助疏散平民時意外被炸彈擊中身亡，其好友在推特發文哀悼「他是我見過最無私的人之一，願你安息」。

    綜合外媒報導，34歲的美國海軍陸戰隊退役軍人里德（Pete Reed）2日在烏東巴赫姆特市幫助疏散平民時被炸彈擊中身亡。里德創立的國際醫療組織「Global Response Medicine」在推特上證實此消息，指「里德在巴赫姆特工作時遇害」。

    里德的好友也在推特發文哀悼摯友離世，表示「里德是我見過最無私的人之一，願你安息，兄弟」。據悉，俄軍2日的砲襲造成至少5人死亡，烏克蘭總統澤倫斯基於日前表示，烏克蘭將竭盡全力保衛巴赫姆特，將盡可能戰鬥到最後一刻。

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