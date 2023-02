美國軍醫疏散烏東平民遭炸身亡 好友悲痛：他是最無私的人...

2023/02/04 10:59

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯正與烏克蘭在巴赫姆特市(Bakhmut)激烈交戰,一名美國軍醫在協助疏散平民時意外被炸彈擊中身亡,其好友在推特發文哀悼「他是我見過最無私的人之一,願你安息」。

綜合外媒報導,34歲的美國海軍陸戰隊退役軍人里德(Pete Reed)2日在烏東巴赫姆特市幫助疏散平民時被炸彈擊中身亡。里德創立的國際醫療組織「Global Response Medicine」在推特上證實此消息,指「里德在巴赫姆特工作時遇害」。

請繼續往下閱讀...

里德的好友也在推特發文哀悼摯友離世,表示「里德是我見過最無私的人之一,願你安息,兄弟」。據悉,俄軍2日的砲襲造成至少5人死亡,烏克蘭總統澤倫斯基於日前表示,烏克蘭將竭盡全力保衛巴赫姆特,將盡可能戰鬥到最後一刻。

Yesterday, GRM founder Pete Reed was killed in Bakhmut, Ukraine. Pete was the bedrock of GRM, serving as Board President for 4 years. In January, Pete stepped away from GRM to work with Global Outreach Doctors on their Ukraine mission and was killed while rendering aid. #Ukraine pic.twitter.com/Tpwyou1LmM