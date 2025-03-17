哈利王子慘了？ 疑隱瞞吸毒紀錄 恐被美國驅逐

英國哈利王子被懷疑在申請簽證時隱瞞吸毒紀錄，法官裁定18日之前必須公開他的移民資訊。（法新社）

2025/03/17 15:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation），懷疑英國哈利王子在申請簽證時隱瞞吸毒紀錄，依照《資訊自由法》向法院提出申訴，法官尼科爾斯（Carl Nichols）裁定18日之前必須公開哈利王子的移民資訊，屆時他可能失去持有美國簽證的資格。

據英媒《天空新聞》報導，哈利王子在回憶錄《備胎》（Spare）裡表示，自己曾吸食過古柯鹼、大麻和迷幻蘑菇，讓傳統基金會質疑為何哈利王子和英國王室鬧翻後能在2020年進入美國。

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去年9月，法官尼科爾斯裁定哈利王子的個人資料和公眾利益無關，因此駁回傳統基金會的意見，不過，在後者繼續申訴後，尼科爾斯如今改變主意，下令國土安全部最晚在18日以前公開敏感個資可塗黑的版本。

美國總統川普在今年2月受訪時，被問到是否會驅逐哈利王子，川普直說自己不會去管他。不過，川普過去也曾批評哈利王子不該在美國受到優待，如果他在毒品方面撒了謊，那麼政府就會做出相應的行動。

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