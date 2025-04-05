大甲媽格鬥賽彰化首戰開打？2醉男與娘傘組口角與警推擠

「大甲媽」格鬥賽彰化賽首戰開打？2酒醉男與娘傘組發生口角遭警帶回。（民眾提供）

2025/04/05 23:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「大甲媽」遶境今晚都在彰化市區活動，全民都在關注何時進入一級戰區民生地下道，結果先傳出在自強路與辭修北路口就發生2名男子酒後與娘傘組發生口角，進與警方推擠爭吵，彰化員警以優勢警力進行壓制，並帶回2人清查身分。

針對網路流傳「大甲媽」彰化格鬥盃開打影片，影片可看到街頭全是滿滿人潮，也因為推擠發生口角，員警也在場蒐證，現場一片混亂。

請繼續往下閱讀...

彰化警方指出，這起推擠事件發生在今天（5日）晚上11點，「大甲媽」進入彰化市區，目前仍在彰化火車站後站一帶遶境，人潮也擠爆後站宮廟。但在彰化市自強路與辭修北路口，發生2位酒醉男與娘傘組口角發生推擠，警方以優勢警力將相關人等壓制，已帶回派出所清查身分，並將進一步了解案情，現場因優勢警力壓制，並未發生打架事件。

而民眾與員警推擠原因，則是因為「大甲媽」遶境時程一再延宕，進入彰化市區已經晚了約5個小時，目前預估通過民生地下道時間，將是明天（6日）凌晨1點過後。

「大甲媽」格鬥賽彰化賽首戰開打？2酒醉男與娘傘組發生口角遭警帶回。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法