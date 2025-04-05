為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大甲媽格鬥賽彰化首戰開打？2醉男與娘傘組口角與警推擠

    「大甲媽」格鬥賽彰化賽首戰開打？2酒醉男與娘傘組發生口角遭警帶回。（民眾提供）

    「大甲媽」格鬥賽彰化賽首戰開打？2酒醉男與娘傘組發生口角遭警帶回。（民眾提供）

    2025/04/05 23:52

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕「大甲媽」遶境今晚都在彰化市區活動，全民都在關注何時進入一級戰區民生地下道，結果先傳出在自強路與辭修北路口就發生2名男子酒後與娘傘組發生口角，進與警方推擠爭吵，彰化員警以優勢警力進行壓制，並帶回2人清查身分。

    針對網路流傳「大甲媽」彰化格鬥盃開打影片，影片可看到街頭全是滿滿人潮，也因為推擠發生口角，員警也在場蒐證，現場一片混亂。

    彰化警方指出，這起推擠事件發生在今天（5日）晚上11點，「大甲媽」進入彰化市區，目前仍在彰化火車站後站一帶遶境，人潮也擠爆後站宮廟。但在彰化市自強路與辭修北路口，發生2位酒醉男與娘傘組口角發生推擠，警方以優勢警力將相關人等壓制，已帶回派出所清查身分，並將進一步了解案情，現場因優勢警力壓制，並未發生打架事件。

    而民眾與員警推擠原因，則是因為「大甲媽」遶境時程一再延宕，進入彰化市區已經晚了約5個小時，目前預估通過民生地下道時間，將是明天（6日）凌晨1點過後。

    「大甲媽」格鬥賽彰化賽首戰開打？2酒醉男與娘傘組發生口角遭警帶回。（民眾提供）

    「大甲媽」格鬥賽彰化賽首戰開打？2酒醉男與娘傘組發生口角遭警帶回。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播