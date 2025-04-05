加徵34％關稅殺傷力太強！中國外貿商哀號「天要塌了」

美國總統川普2日宣布對等關稅。（路透）

2025/04/05 23:57

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對等關稅，導致全球股市崩跌，其中對中國徵收的對等關稅達34%，摩根士丹利與野村估算，加上既有稅項，美國對中國商品的加權平均關稅稅率已達65%至66%，創歷史新高。對中國出口商而言，美國新關稅的影響無疑是毀滅性的，不少企業主哀嘆，「天都要塌了」！

川普2日宣布對中國商品加徵34%的對等關稅後，中國隨後宣布一系列報復措施，同時在國內啟動大內宣，煽動反美情緒。根據川普政府的計算，中國目前對美國商品徵收的平均關稅約為67%。白宮認為此番加徵對等關稅後，兩國的整體關稅水準將趨於對等。但中國出口商表示，美國的關稅政策對於國內個體公司和中間的服務商都是毀滅性的影響，並且會造成大量出口企業倒閉。

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有網友在社群平台X發文指出，自己是做實業出身，主要出口地區是歐美為主，大部分製造業的毛利在15%至20%左右，扣去成本和費用後，一般純利潤樂觀的是10%，少的話只有5%至8%；美國今年以來加徵兩輪20%的關稅，已經讓國內供應商沒利潤甚至虧損，「現在突然還要再來34%，也就是天塌了的意思」。

這位網友寫道：「無法想像這個稅率實施下去後會給出口企業，特別是依賴美國出口的，造成多大的災難，補貼補不過來，匯率貶值也補不過來，對等反制也不會讓這些企業日子有什麼改變，加之轉口貿易被堵住，無法通過中轉越南，柬埔寨等地區出口到美國，可能接下來我們又要看到一堆裁員，倒閉的消息了。」

文章還寫道：「內需和轉移銷售市場到其他國家根本無法解決問題，因為老美的市場就是全球最大，甚至抵得上一個歐洲」。

有網友在文章下方留言說：「美國市場就是巨大的，比其他所有市場加起來還要大。基於這個市場而建立的整個經濟結構，突發增加的34%關稅，無論是對個體公司還是中間的服務商，都是毀滅性的影響。外貿才是中國的第一造血支柱行業，輕微的影響都會傳導到社會各方面。寧波港今年的貨櫃就疊的很高了，34%下去，我也不敢想像了。」

專做美國電子產品出口的廣東李姓貿易商4日受《自由亞洲電台》訪問表示，美國新關稅讓中國業內人士心急如焚，最近一段時間，美國買家要求出口商品價格包含關稅，入境關稅他們不負擔，中國出口商的利潤被大大削減，「為此，你只能提高貨物的單價，不提高單價，怎麼負擔成本」。

生產玩具銷往歐美的廣東東莞廣聲五金塑膠製品公司董事長翟所領，在接受新加坡《聯合早報》訪問時坦言，原本也計劃將廠房搬至東南亞，但目前打算再觀望，因為搬到哪裡都跑不了關稅。

此外，川普還簽署行政命令，5月2日起不再對來自中國和香港的商品，提供800美元以下的小包裹免關稅政策。野村先前的研究指出，跨境小包裹占中國對美國出口的11%左右，川普行政命令發出後，「跨境電商的賣家天都塌了！」的話題，在中國社群媒體熱議。

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