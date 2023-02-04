軍情動態》提供軍隊訓練、走私武器 揭開私人軍火商神秘面紗！

全球最大私人退役軍機公司創辦人艾薩克曼 （Jared Isaacman）。（美聯社）

2023/02/04 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕跟全球知名的國防製造商洛克希德馬丁、波音、雷神比起來，私人軍火商相對較於神祕，俄烏衝突爆發後由於戰車支援等問題，使得號稱歐洲最大的比利時私人軍火商OIP曝光，其庫存擁有令人咋舌的500多輛坦克、裝甲車，而除了歐洲之外，美、俄也都有私人軍火商的存在。

就美國方面來講，從高中就輟學從事電腦工作、創辦支付系統公司的艾薩克曼 （Jared Isaacman） ，於2012年成立民間國防訓練公司「達肯國際（Draken International）」，向美軍提供假想敵機對戰、飛行訓練、模擬威脅等服務。

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現年39歲的艾薩克曼並沒有軍伍經歷，但他從2004年就開始學習飛行，還參加了許多航展表演，2009年更改寫小型飛機環遊全球的世界紀錄，將時間從原本的82小時縮短為61小時又51分鐘，也因此讓他有了成立達肯國際的契機。

達肯國際總部位於佛州萊克蘭林德國際機場，目前擁有150多架飛機，是全球最大的私人退役軍機公司，其中包括13架道格拉斯A-4天鷹式攻擊機、23架捷克L-159E次音速戰機、21架法國幻象F1、25架蘇聯時期米格-21、12架南非獵豹戰機、24架F-16。

除此之外，達肯國際還從約旦空軍引進了25架幻象F1CJ、DJ、EJ機隊，並向科巴姆航空製造公司收購了15架Falcon 20商務噴射機。

達肯國際的飛行員都是美國空軍、海軍、海陸戰機退伍飛官，他們當中有的曾是教官甚至是作戰聯隊的指揮官，透過不同國家的軍機讓美軍現役飛行員擁有對抗經驗。

至於好萊塢電影《軍火之王》的原型、有「死亡商人」之稱的俄羅斯私人軍火商布特（Viktor Bout），2008年於泰國曼谷落網後引渡至美國，去年底因為美俄換囚一事又重新回到世人眼前，目前他已成功返俄。

現年56歲的布特，曾是俄羅斯總參謀部情報總局上校，負責訓練過俄國空軍特種部隊，外傳他能夠說俄語、烏茲別克語、英語、法語、葡萄牙語等6種語言，至於他入伍前的經歷相當神秘。

布特於1993年退役後，成立航空貨運公司向西非地區叛軍販售武器，1995年更在比利時營運另1間航空公司運送軍火給阿富汗伊斯蘭聖戰者，在神學士將聖戰者趕跑後，布特同樣把神學士當成客戶。

受到比利時政府調查後，布特轉移到阿拉伯聯合大公國的沙迦酋長國，成為非洲衝突地區的主要軍火商，只要願意付錢他就會賣，並透過在賴比瑞亞註冊的航空公司載運武器提供給買家。

影響所及，無論是賴比瑞亞、肯亞、南非、蘇丹、安哥拉、喀麥隆、中非共和國、民主剛果、剛果共和國、赤道幾內亞、利比亞、盧安達、獅子山、史瓦帝尼、烏干達，都可以看到布特所販售的步槍和火箭筒，這些軍火主要是布特從保加利亞獲得並轉賣。

布特助長非洲戰火、和神學士往來的行為，受到美國、國際刑警、比利時的通緝，但狡猾的他不停地轉移自己的位置，最後在2008年才因為美國特工誘捕才在泰國落網，2010年引渡美國後被判25年有期徒刑。

不過，去年12月美國為了救出遭俄國羈押的WNBA球星格林娜（Brittney Griner），選擇以布特換囚，布特返俄後不久便加入了有極端民族主義色彩的俄羅斯自由民主黨，並聲稱支持俄國入侵烏克蘭。

有「死亡商人」之稱的俄羅斯私人軍火商布特（Viktor Bout）。（美聯社）

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