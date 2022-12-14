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    支持入侵烏克蘭、動用核武 俄「死亡商人」獲釋返國加入極端政黨

    上週才剛獲釋返回俄羅斯的「死亡商人」布特，於12日宣布加入以極端民族主義聞名的右翼政黨「俄羅斯自由民主黨」（LDPR）。（路透）

    上週才剛獲釋返回俄羅斯的「死亡商人」布特，於12日宣布加入以極端民族主義聞名的右翼政黨「俄羅斯自由民主黨」（LDPR）。（路透）

    2022/12/14 12:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與俄羅斯8日達成換囚協議，以綽號「死亡商人」的俄籍軍火商布特（Viktor Bout）交換WNBA球星格林娜（Brittney Griner）。布特返國後不但表態支持俄羅斯在烏克蘭執行的「特別軍事行動」，更在12日宣布加入1個以極端民族主義聞名的右翼政黨，其創黨人更曾多次要求莫斯科政府使用核武。

    《BBC》報導，美國女子職籃（WNBA）球星格林娜於今年2月在莫斯科機場，因被查獲攜帶含有1公克大麻油的電子菸入境而遭逮捕，在被當地法院判刑9年定讞後上月送往流放地。美俄經過多次交涉，在阿聯的牽線下順利於本月8日和俄羅斯換囚，並以55歲的俄羅斯軍火商布特換回格林納。

    報導指出，惡名昭彰的軍火商布特在2011年時，被美國法院判刑25年，上週才剛獲釋返國，然而他才返國不到一週在週一（12日）就被人拍到他和「俄羅斯自由民主黨」（LDPR）的黨魁斯魯茨基（Leonid Slutsky），以及黨內其他主要成員站在舞台上，並宣布加入該黨。

    斯魯茨基感謝布特願意成為「當今俄羅斯最好的政黨」的一員，並提到他在獄中度過漫長歲月，「今天他和我們站在一起，我們將會把所有在祖國之外面臨困境的人，全都送回國」。另據「俄羅斯新聞社」報導指出，雖然布特加入這個奉行極端民族主義的右翼政黨，但他表示自己暫時不打算投入任何選舉。

    報導還提到，LDPR是由已故的極右派人士吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）於1990年代初期創黨，其曾因為多次要求莫斯科政府動用核武等離譜言論，和做出令人無法理解古怪的行為而聲名狼藉。不過在蘇聯解體後，LDPR成為強大的權力競爭者，並且在目前許多關鍵議題上立場極度親近克里姆林宮，例支持全面入侵烏克蘭。

    此外，這並非LDPR首次吸收國際重大爭議人物加入該黨，像是前俄羅斯KGB特務盧戈沃伊（Andrei Lugovoi），曾因涉嫌暗殺行動而被英國通緝，後來在2007年時逃回俄羅斯後也立即加入了LDPR，現在已是俄羅斯聯邦下議院國家杜馬的議員之一。

    「死亡商人」布特在2011年時，被美國法院判刑25年，今年因美俄達成換囚協議而獲釋。（路透）

    「死亡商人」布特在2011年時，被美國法院判刑25年，今年因美俄達成換囚協議而獲釋。（路透）

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