敦促美通過援外法案 烏克蘭：若戰敗「第三次世界大戰」恐爆發

烏克蘭總理丹尼斯·什米哈爾（Denys Shmyhal）敦促美國議會通過對烏克蘭、以色列、台灣的大規模軍事援助包裹法案。（彭博）

2024/04/19 19:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭向美國發出警告，若與俄羅斯的戰爭失敗，將引發「第三次世界大戰」。烏克蘭總理並敦促美國議會通過一項長期擱置的援外法案，該法案將有610億美元用於支援烏克蘭。

根據BBC報導，美國眾議院將於週六（20日）投票表決對烏克蘭、以色列、台灣的大規模軍事援助包裹法案，而該法案為基輔提供了610億美元（約新台幣1兆9800億元）的軍事資金。然而，俄羅斯表示，無論美國提供多少援助，都無法改變戰場局勢，並且稱目前的戰況對基輔「不利」。

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烏克蘭總理丹尼斯·什米哈爾（Denys Shmyhal）在專訪中表示，「我們昨天就需要這筆錢了，不是明天，也不是今天。」他進一步補充道，「如果我們不保護⋯⋯烏克蘭將會失敗。因此，全球安全體系將會被摧毀⋯⋯世界上所有國家將需要尋找⋯⋯一個新的安全體系。否則，將會有許多衝突，許多這樣的戰爭，最終可能導致第三次世界大戰。」

不過，這不是烏克蘭首次就失敗後果發出警告。去年，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）曾表示，如果俄羅斯勝利，可能會接著入侵波蘭，引發第三次世界大戰。但克里姆林宮官員嘲笑了這樣的說法，認為這是西方散佈恐慌的行為。上個月，俄羅斯總統普廷駁斥了俄羅斯有一天可能會進攻東歐的說法「完全胡說八道」。

據了解，美國共和黨的右翼派系已數月阻撓對烏克蘭的援助計劃。這些議員反對未先通過美國與墨西哥邊境的安全資金，而將數百億美元援助用於海外。然而，烏克蘭對美國及西方國家武器的依賴至關重要，以對抗人數和彈藥優勢的俄羅斯。

烏克蘭指出，美國國會僵局已對戰場產生了深遠影響，彈藥短缺和士氣低迷已迫使其不得不進行戰略撤退。預計一旦通過，總統拜登將立即簽署該法案，「向世界發出一個信息：美國與盟友站在一起。」。

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