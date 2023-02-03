瑞士媒體曝拜登提議烏割地20％談和 美俄皆否認

美國中情局局長伯恩斯被傳上月秘訪莫斯科，代拜登向普廷提議讓烏克蘭放棄20％領土，換取戰爭結束。（法新社）

2023/02/03 20:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕瑞士媒體2日披露美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯上月秘訪俄羅斯，代美國總統拜登向俄方提議，讓烏克蘭以割讓5分之1領土換取結束烏俄戰爭，但美俄當局皆嚴正否認。

瑞士《新蘇黎世報》（NZZ）2日引述德國高階外交官說法指出，美國中情局局長伯恩斯1月中旬曾代表拜登總統秘訪莫斯科，向普廷總統傳達拜登希望避免烏俄戰事繼續拖延，所以提議以烏國放棄約20％領土，相當於烏東頓巴斯地區面積，換取俄國結束戰爭。

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據了解，伯恩斯1月也曾暗中造訪烏國首都基輔，當面與澤倫斯基總統討論烏俄戰況。

對於所謂割地談和，基輔當局以「不願分割領土」為由拒絕此一提案，莫斯科當局則認為俄方長期下來終可戰勝，不接受談和。正因提議破局，美方才在1月25日同意援烏31輛艾布蘭M1戰車。

不僅如此，該報導還指美國官員對如何處理烏俄戰爭分成兩派，伯恩斯和白宮國家安全顧問蘇利文主張儘快結束戰爭，以專心對付中國，但國務卿布林肯和國防部長奧斯汀不願見到俄國逃避承擔破壞和平秩序的責任，呼籲應大規模軍援烏國。

白宮國家安全會議副發言人戴維特（Sean Davett）駁斥報導內容「不正確」；中情局一名官員也直斥這些說法「完全錯誤」。克里姆林宮發言人佩斯科夫同樣出面反駁，指該報導是一場「騙局」。

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