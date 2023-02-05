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    能信嗎？以色列前總理爆料 普廷當面承諾「不殺澤倫斯基」

    以色列前總理班奈特（左）爆料，俄羅斯總統普廷（右）去年3月曾當面承諾不會殺烏克蘭總統澤倫斯基。（路透資料照）

    以色列前總理班奈特（左）爆料，俄羅斯總統普廷（右）去年3月曾當面承諾不會殺烏克蘭總統澤倫斯基。（路透資料照）

    2023/02/05 21:19

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）近日透露，他在烏俄開戰初期試圖調解紛爭時，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）曾對他承諾，俄軍不會殺害烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

    《美聯社》報導，俄羅斯於去年2月24日入侵烏克蘭，班奈特3月份就飛往莫斯科（Moscow）與普廷見面，而4日公布的一份採訪紀錄中，班奈特指稱，他當時問普廷是否意圖殺害烏克蘭領導人。

    班奈特說：「我問：『這是怎麼回事？你打算殺了澤倫斯基嗎？』他回答：『我不會殺澤倫斯基。』我就對他說：『我必須確定，你是在對我保證你不會殺害澤倫斯基。』他說：『我不打算殺死澤倫斯基。』」

    班奈特表示，他在與普廷會後，即致電給澤倫斯基，轉達了普廷的承諾，「『聽著，我剛開完會，他不打算殺你。』他問：『你確定嗎？』我說：『百分之百，他不會動你。』」

    班奈特後續更表示，在他調解期間，烏俄雙方其實都有各退一步的意願，普廷不再堅持烏克蘭非得「非軍事化」，澤倫斯基也允諾不會加入北約。

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